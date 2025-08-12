Co ze zdrowiem Zbigniewa Ziobry? Poseł PiS ujawnia nowe fakty

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro jest już po operacji poszerzenia przełyku. Zabieg ten był konieczny ze względu na przedłużającą się walkę posła PiS z chorobą nowotworową.

Jak czuje się Ziobro po zabiegu? „Jem papkę”

Początkowo Ziobro miał oddać się w ręce chirurgów pod koniec lipca. Ostatecznie wybrano jednak późniejszą datę ze względu na posiedzenie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Zajmowała się ona wnioskiem o wyrażenie zgody Sejmu na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie byłego ministra przed sejmową komisję śledczą do spraw Pegasusa.

Sam Ziobro w rozmowie z „Super Expressem” zapewniał, że operacja przebiegła pomyślnie. – Teraz muszę być na specjalnej diecie, jem na przykład papkę, tego typu rzeczy – mówił polityk dziennikarzom, opowiadając o trudnym powrocie do zdrowia.

Poseł Gosek o stanie Ziobry. „To wojownik”

Teraz, w rozmowie z „Faktem”, nieco więcej na temat stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry powiedział poseł Mariusz Gosek z PiS. – Tak, zabieg się udał. Mam nadzieję, że pan minister bardzo szybko wróci do aktywności politycznej – podkreślał. Ze swoim partyjnym kolegą rozmawiał przez telefon. Po wymianie kilku zdań nabrał optymizmu co do powrotu ważnego polityka PiS.

– Prawdopodobnie już by wrócił, gdyby nie komisja regulaminowa, która nałożyła się na pierwszy termin zabiegu – zaznaczał. – Minister jest silny. Jego powrót nastąpi szybko. To jest urodzony wojownik! Uważam i mocno w to wierzę, że na początku września, na pierwszym posiedzeniu już zobaczymy go w Sejmie – zapewniał.

Zaznaczył, że wpływ na datę powrotu będzie miał przebieg rehabilitacji. — Nie mogę jednak wskazać pewnej daty powrotu pana ministra do pełnej aktywności. Ta choroba i jej powikłania wymagają na pewno czasu. Nigdy ministra nie pytam o szczegóły w zakresie stanu zdrowia — podkreślił.

