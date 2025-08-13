Nawrocki i Tusk dostali ten sam list. SN o inicjatywie „okrągłego stołu”

„Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, dr hab. Małgorzata Manowska wystosowała apel do wszystkich środowisk politycznych o podjęcie dialogu w celu rozwiązania kryzysu w wymiarze sprawiedliwości. Zadeklarowała także poparcie inicjatywy przedstawionej przez Prezydenta RP – Karola Nawrockiego w przedmiocie powołania przy Kancelarii Prezydenta RP Rady ds. Naprawy Ustroju Państwa, która mogłaby stać się miejscem eksperckiej debaty ponad podziałami politycznymi” – czytamy.

Małgorzata Manowska skierowała w tej sprawie listy do prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu, premiera oraz przewodniczących wszystkich klubów i kół poselskich.

Więcej informacji wkrótce.