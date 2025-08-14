Skok z 3 000 metrów. Zderzyło się dwóch spadochroniarzy

W środę po godzinie 15 w województwie mazowieckim doszło do groźnego i nietypowego zdarzenia.

Skok z 3 000 metrów. Zderzenie spadochroniarzy

W rejonie lądowiska w miejscowości Chrcynno (powiat nowodworski) krótko po wyskoczeniu z samolotu na wysokości 3 000 metrów zderzyli się dwaj spadochroniarze.

Szczegóły sprawy w rozmowie z RMF24 przekazała kom. Joanna Wielocha, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

– W rejonie lądowiska w Chrcynnie dwóch skoczków wyskoczyło z jednego samolotu. Zderzyli się ze sobą, zanim otworzyły się czasze spadochronów. Potem czasze prawidłowo się otworzyły i skoczkowie wylądowali na ziemi – powiedziała funkcjonariuszka.

Dwaj skoczkowie poszkodowani. Trafili do szpitala

Na teren lądowiska wezwano służby ratunkowe, które po przybyciu przystąpiły do działań. Skoczkowie uczestniczący w zderzeniu, Polak i Ukrainiec, byli przytomni.

Jednego z mężczyzn zabrano karetką do szpitala. Przeprowadzono również badanie na obecność alkoholu w jego organizmie – 35-latek był trzeźwy.

W celu transportu drugiego ze skoczków do szpitala na teren lądowiska wezwano helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 47-latka na miejscu wypadku nie przebadano pod kątem trzeźwości.

Wyjaśnieniem przyczyn i okoliczności zdarzenia zajmą się teraz wyznaczone do tego służby. O wypadku z udziałem spadochroniarzy poinformowano prokuraturę oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych.

Chrcynno. Poniemieckie lotnisko

W Chrcynnie znajduje się dawne poniemieckie lotnisko posiadające dwie trawiaste drogi startowe oraz nieużywany betonowy pas startowy. Lotnisko obecnie wykorzystywane jest jako lądowisko. Na jego terenie organizowane są loty spadochronowe oraz motolotniowe i paralotniowe oraz sporadyczne loty szybowcowe.

Czytaj też:

Przerażający wypadek pod Krakowem. Spadochroniarz runął na ziemięCzytaj też:

Policyjna akcja na drogach. Kierowcy powinni uważać