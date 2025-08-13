Policyjna akcja na drogach. Kierowcy powinni uważać

W czwartek (14 sierpnia) odbędzie się akcja „Prędkość” koordynowana przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL. Celem międzynarodowych działań jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości. Funkcjonariusze będą patrolować ruchliwe trasy oraz miejsca szczególnie niebezpieczne.

Policjanci na drogach. Akcja „Prędkość”



Jak przekazał RFM FM nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP, celem działań funkcjonariuszy jest ograniczenie liczby wypadków, których przyczyną jest nadmierna prędkość – jedna z głównych przyczyn najtragiczniejszych zdarzeń drogowych. Inne to nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowe zachowanie wobec pieszych.



Podczas trwania akcji kierujący spodziewać się mogą na drogach radiowozów z wideorejestratorami, laserowych mierników prędkości oraz dronów. Funkcjonariusze przypominają również o rozpoczynającym się długim weekendzie – policjanci będą podczas jego trwania reagować na wykroczenia stwarzające ryzyko dla uczestników ruchu drogowego. Jak ostrzegają, szczególną uwagę zwracać będą na przekraczanie prędkości, wyprzedzanie w niedozwolonych miejscach oraz nieustępowanie pierwszeństwa przejazdu.



W akcji „Prędkość” wezmą udział policyjne grupy Speed, do zadań których należy szybka reakcja na szczególnie niebezpieczne zachowania na drodze lub drogową agresję.

Prędkość jedną z głównych przyczyn wypadków. Policyjne statystyki

– Nadmierna prędkość i jej niedostosowanie do warunków ruchu pozostają nadal jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych na polskich drogach. W ubiegłym roku z tego powodu doszło do 4269 wypadków drogowych, w których zginęło 638 osób (39,2 proc. ogółu ofiar), a 5148 osób zostało rannych – podzielił się policyjnymi statystykami nadkom. Robert Opas.



Każdego roku funkcjonariusze policji ujawniają około 2,5 mln wykroczeń związanych z przekroczeniem prędkości. Od początku roku 16 307 kierowcom zatrzymano prawa jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o co najmniej 50 km/h. To spadek w stosunku do odpowiedniego okresu w 2024 roku o 862 przypadki.

