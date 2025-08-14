Autem wjechała wprost do piekarni. Cudem nikt nie zginął

W czwartek 14 sierpnia o godzinie 7.45 Fiat Panda kierowany przez 20-letnią kobietę wjechał w witrynę piekarni w Tarczynie przy ul. Komornickiej – poinformowała w mediach społecznościowych Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie.

Tarczyn. 20-latka wjechała w witrynę piekarni. Znane wstępne ustalenia policji

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kobieta zasłabła za kierownicą. 20-latka z bólem głowy i szyi została przetransportowana do szpitala. RMF FM podało, że mieszkanka powiatu piaseczyńskiego wjeżdżając na rondo, straciła panowanie nad samochodem i wjechała na wysepkę między jezdniami, następnie na chodnik, a na końcu uderzyła w witrynę.

Kobieta została skierowana na badania stanu psychofizycznego. 20-latka jechała z matką, ale ta „nie wymagała hospitalizacji”. Zdarzenie mogło skończyć się tragicznie, cudem nikt nie zginął. W momencie zdarzenia oprócz ekspedientek w piekarni nie było klientów.

