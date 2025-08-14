„Zleconko” na Pełczyńską-Nałęcz i bezsilność Tuska. Niedyskrecje parlamentarne do słuchania

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

Donald Tusk stara się zminimalizować skutki afery związanej z Krajowym Planem Odbudowy, czyli ujawnienia wydatków przedsiębiorców z branży hotelarsko-gastronomicznej, które mogą się wydawać ludziom zbytkami. Dotacje dla tej branży miały zrekompensować skutki lockdownu w czasie pandemii COVID-19.

I pewnie wielu krajom, które szybko dostały pieniądze, bardzo się te dotacje przydały. Polska jednak z powodów politycznych tych funduszy nie otrzymała, a teraz wydawanie pożyczek z KPO akurat na tę branżę wydaje się mało celowe.

Poza tym ówczesny rząd Mateusza Morawieckiego, nie czekając na unijne pieniądze, uruchomił tarcze finansowe dla poszkodowanych branż, żeby ratować miejsca pracy i to się udało.

Kryteria przyznawania dotacji z KPO zostały poluzowane, stąd kontrowersyjne wydatki na jachty, meble czy ogrody zimowe. Tusk uważa, że jest to wina Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Szef rządu nawet niejako wskazał ją jako tę, która ma się tłumaczyć z afery, gdy półgłosem, ale w obecności kamer, powiedział, że wszystkie obiektywy są skierowane na nią.

Polityk z otoczenia Donalda Tuska uważa jednak, że premier jest w prawdziwym kłopocie – nie może zdymisjonować Pełczyńskiej-Nałęcz, choć to by rozwiązało problem. Ale ona jest z partii koalicyjnej i bez zgody Szymona Hołowni nie można jej odwołać. A tej zgody nie ma.

Nasz rozmówca dodaje, że jeżeli Donald Tusk nikogo nie zdymisjonuje, to pokaże, że jest słaby. Ministrów zawsze traktował jak zderzaki do wymiany i w ten sposób kończył afery. Ze sprawą KPO jest inaczej, bo jako szef rządu nie może podjąć żadnej twardej decyzji.