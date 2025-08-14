Tusk ma problem z Pełczyńską-Nałęcz. „Powinien ją zdymisjonować, ale Hołownia się nie zgadza”

– Najlepszym wyjściem byłoby zdymisjonowanie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Jacka Karnowskiego. Wtedy Donald pokazałby, że dymisjonuje twarz sprawy KPO, ale też swojego wiceministra – mówi polityk z otoczenia szefa rządu. Na to, zdaniem naszego rozmówcy, nie ma jednak szans ze względu na opór koalicjanta: –Powinien ją zdymisjonować, ale Hołownia się nie zgadza – dodaje.

Póki co, zdaniem naszych rozmówców, premier stara się zbudować wrażenie groźnego szefa rządu, który wyciągnie konsekwencje od minister odpowiedzialnej za fundusze i politykę regionalną. – Wszystkie aparaty na panią minister. Pozazdrościć takiej popularności – rzucił premier tuż przed posiedzeniem rządu do Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.