Burza w sieci po nagraniu z posłem PiS. „Przyszły minister sportu”

Patryk Masiak jest dobrze znany fanom freak fightów jako „Wielki Bu”. W przeszłości miał liczne zatargi z prawem. W 2017 roku został aresztowany w związku z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej, która czerpała korzyści z prostytucji. Został skazany za porwanie i spędził dwa lata w więzieniu

„Wielki Bu” przekonywał, że został niesłusznie skazany. W trakcie kampanii wyborczej głośno zrobiło się o jego koleżeńskich relacjach z Karolem Nawrockim, które zostały udokumentowane na fotografiach.

Z kolei Łukasz Mejza to aktualny poseł PiS, który ma na koncie skandal w związku z leczeniem ciężko chorych dzieci. Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie nakłaniania przez polityka rodziców do wpłacania środków na eksperymentalne metody leczenia, które nigdy nie zostały potwierdzone przez specjalistów.

Parlamentarzyście postawiono 11 zarzutów, on sam nie przyznał się do winy.

Mejza na wakacjach z „Wielkim Bu”. Do sieci trafiło nagranie

Teraz obaj panowie postanowili połączyć siły. Patryk Masiak pochwalił się w mediach społecznościowych, że spędza urlop z Łukaszem Mejzą. – Przyszły minister sportu, były wiceminister sportu i Majorka – mówi Wielki Bu na nagraniu, które trafiło do sieci.

Mejza na wakacjach z „Wielkim Bu”. Burza w sieci

Filmik nie umknął uwadze polityków. Wymowne. „Poseł PiS na wakacjach z kumplem Karola Nawrockiego skazanym prawomocnie między innymi za porwanie i przetrzymywanie zakładnika” – napisał poseł Marek Sowa.

„Łukasz Mejza na wakacjach z Wielkim Bu, który w przeszłości był prawomocnie skazany za porwanie kobiety, a obecnie przebywa za granicą, w Dubaju! Ten człowiek dodatkowo jest oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz sutenerstwo (czyli czerpanie zysków z prostytucji)” – dodała Kamila Gasiuk-Pihowicz.

„»Wielki Bu« skazany za porwanie kobiety, oskarżony o rozbój z bronią, stręczycielstwo, kierowanie grupą przestępczą. Razem na wakacjach” — skomentował z kolei Wojciech Król, poseł Koalicji Obywatelskiej. "

Nagranie wywołało również falę komentarzy wśród zwykłych internautów. „Karol ułaskawi”; „Połączyła ich miłość do cudzych pieniędzy”; „Dokąd zmierza ten kraj?” – pisali komentatorzy.

