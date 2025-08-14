Nawrocki spotkał się z Tuskiem. Ten szczegół zwraca uwagę

W czwartek 14 sierpnia Donald Tusk spotkał się z Karolem Nawrockim. Było to pierwsze tego typu oficjalne spotkanie po wyborczym zwycięstwie kandydata reprezentującego PiS. Kamery uchwyciły moment przywitania w Pałacu Prezydenckim. – Dawno tu nie byłem. Już się pan przyzwyczaił do tego miejsca? – zapytał premier. – Tak, powoli się przyzwyczajam – odparł Karol Nawrocki. Następnie politycy rozmawiali o Belwederze. Prezydent stwierdził, że nie będzie tam mieszkał. – Ale dlaczego? Przecież tam jest sto razy lepiej niż tu – odparł Donald Tusk.

„W jednym byliśmy z prezydentem zgodni w stu procentach: że mamy kochane rodziny i fantastyczne dzieci” – komentował szef rządu po zakończeniu spotkania.

Wkrótce więcej informacji.