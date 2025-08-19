Najnowsze dane z granicy z Białorusią. Próby nie ustały po długim weekendzie

We wtorek 19 sierpnia Straż Graniczna poinformowała o kolejnych próbach przedarcia się przez pilnie strzeżoną granicę polsko-białoruską. „18 sierpnia na granicy z Białorusią odnotowano blisko 200 prób nielegalnego przedostania się do Polski. Wobec trzech osób prowadzone są czynności w celu ich ujęcia. W kierunku polskich patroli rzucano kamieniami” – czytamy w komunikacie.

Kryzys graniczny. Straż Graniczna publikuje najnowsze dane

Pokazuje to, że nie ustaje presja, którą silnie odczuć można było w ostatnich dniach. Przez cały długi weekend odnotowano prawie 680 prób nielegalnego przedostania się do Polski. Pogranicznicy przyznali, że 11 osobom udało się uciec przed polskimi funkcjonariuszami. Patrole były też atakowane kamieniami i konarami drzew.

Spokojna była granica z Niemcami, gdzie wznowiono kontrole graniczne. Pojedyncze przypadki nielegalnych działań odnotowano na granicy z Litwą. Tam zatrzymano dwie osoby, jednej odmówiono wjazdu do Polski, a jedną ujęto za pomocnictwo.

Pomagali nielegalnym migrantom. Z Polski wydalono dwóch Ukraińców

19 sierpnia poinformowano też o działaniach funkcjonariuszy z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy doprowadzili do wydalenia z Polski dwóch obywateli Ukrainy. 31- i 25-latek byli zaangażowani w proceder organizowania nielegalnej migracji.

Jako kurierzy, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami zorganizowali 12 obywatelom Afganistanu przekroczenie granicy z Białorusi do Polski bez wymaganych dokumentów i z pominięciem kontroli granicznej w wyznaczonych przejściach granicznych.

Wydaleni obywatele Ukrainy przez okres 5 lat nie będą mogli powrócić do Polski. Mają też zakaz wjazdu do krajów strefy Schengen.

Od początku roku funkcjonariusze NOSG, zatrzymali już ponad 100 osób, które próbowały przewieźć nielegalnych migrantów od granicy państwowej w głąb kraju. Pogranicznicy nie dopuścili też do nielegalnego przekroczenia granicy państwowej z Białorusi do Polski grupie ponad 1000 osób.

