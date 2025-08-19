Dobre wieści dla emerytów. Szykuje się zastrzyk gotówki w portfelach!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że tzw. czternastka zostanie wypłacona zdecydowanej większości emerytów i rencistów we wrześniu. Niektórzy seniorzy dostaną pieniądze wcześniej – pod koniec sierpnia. Jak przypomina ZUS, osoby uprawnione do otrzymania dodatkowego świadczenia nie muszą składać żadnych wniosków, aby je otrzymać.

„Tegoroczna czternastka trafi do uprawnionych razem z emeryturami i rentami przysługującymi za wrzesień. Zaplanowaliśmy kilka terminów wypłat. Jednym z nich jest 1 dzień miesiąca. Emeryci i renciści z takim terminem płatności dostaną więc czternastkę jak zwykle odpowiednio wcześniej, bo środki na pocztę i do banków wyjdą z ZUS jeszcze w sierpniu” – czytamy w komunikacie ZUS.

Dobre wieści dla seniorów. Czternasta emerytura wkrótce w portfelach. Kto i ile dostanie?

Czternastka wynosi 1878,91 zł brutto – tyle co obecna minimalna emerytura. Taką kwotę dostaną osoby, których świadczenie podstawowe (emerytura lub renta) nie przekracza 2900 zł brutto.

„Osoby ze świadczeniami powyżej 2900 zł i nie więcej niż 4728,91 zł brutto, otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Na przykład do emerytury w kwocie 3500 zł brutto będzie przysługiwać czternastka zmniejszona o 600 zł, czyli do wypłaty zostanie 1278,91 zł brutto. Nie przyznamy świadczenia, jeśli kwota czternastej emerytury okaże się niższa niż 50 zł brutto. Właśnie dlatego czternastki nie otrzymają osoby, które mają emeryturę czy rentę wyższą niż 4728,91 zł brutto” – wyjaśnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak podkreślono, czternastki nie otrzymają osoby, które na 31 sierpnia będą mieć zawieszoną wypłatę emerytury/renty, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

