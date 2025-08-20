Gromy na linii Stanowski – Wysocka-Schnepf. „Słuchaj wiedźmo”

„Odgłosy z kanałów: gorączkowe prace nad planem ocieplenia ufajdanego wizerunku kapłana mamony. Najpewniej stanie na zrzutce. Najlepiej na dziecko. Albo całą grupę dzieci. Chorych, pokrzywdzonych. Niech, choć one zyskają na tym, że kreacja fejkowego moralisty wypadła poniżej zera” – napisała w mediach społecznościowych Dorota Wysocka-Schnepf.

„Słuchaj wiedźmo, ani nie mam ufajdanego wizerunku, ani nie pomagam ludziom dla jego ratowania. Aktualnie pływam sobie, ale nie jak ty – w toksynach, tylko po jeziorze. Jak będę miał ochotę komuś pomóc, to pomogę, tobie też to polecam, nawet jeśli to nie wpisuje się w rodzinne tradycje” – odpowiedział jej Krzysztof Stanowski.

Kanał Zero usunął fejkowe zdjęcie

To kolejne spięcie pomiędzy dziennikarką TVP a założycielem Kanału Zero. Do wcześniejszego doszło dzień wcześniej. Wszystko zaczęło się od poniedziałkowego spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem w USA. Do Stanów Zjednoczonych udali się także europejscy liderzy. W sieci pojawiło się zdjęcie, które miało sugerować, że politycy czekają w korytarzu. Osoba na pierwszym planie przypominała Emmanuela Macrona, a dalej miała być Ursula von der Leyen.

Fotografia pojawiła się na profilach szerzących rosyjską propagandę, a potem trafiła do „polskiego internetu”. Opublikowano ją m.in. na profilu Kanału Zero na platformie X. Kiedy coraz więcej osób zaczęło zwracać uwagę, że zdjęcie zostało wygenerowane za pomocą AI, o czym może świadczyć np. trzecia noga rzekomego prezydenta Francji, Kanał Zero przekonywał, że ma świadomość, że fotografia jest fałszywa. Ostatecznie wpis usunięto.

Krzysztof Stanowski nie odpuszcza Dorocie Wysockiej-Schnepf. To nie pierwsze takie starcie

Na Kanale Zero pojawiło się oświadczenie z wyjaśnieniami, pod którym podpisał się Mikołaj z działu Social Media. Wysocka-Schnepf zwróciła m.in. uwagę, że pracownik nie podał swojego nazwiska. „Jakby pani utraciła jedno nazwisko to mniej rodzin w Polsce, zwłaszcza z okolic Augustowa, miałoby napady lęku” – zareagował na jej wpis Stanowski.

