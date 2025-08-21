Rzadkie zjawisko nad Bałtykiem. Trąby wodne rozszalały się na całego

Takie obrazy nad polskim morzem nie zdarzają się często. W ostatnich godzinach w rejonie nadbałtyckich miejscowości można było zaobserwować wiele trąb wodnych. Do ich powstania przyczyniła się wyjątkowa kombinacja czynników atmosferycznych – napływ chłodniejszego powietrza oraz stosunkowo ciepła woda, której temperatura w niektórych miejscach przekracza 19 stopni Celsjusza.

Synoptycy od dłuższego czasu przewidywali pogorszenie pogody, które miało dotyczyć głównie południowych regionów kraju. Okazało się jednak, że niezwykłe zjawiska pojawiły się także na północy. W mediach społecznościowych zaczęły krążyć fotografie trąb wodnych nad Bałtykiem, które szczególne wrażenie robią ze względu na ich liczbę.

Trąby wodne na polskim wybrzeżu

Zjawiska te w czwartek można było dostrzec między innymi w okolicach Darłówka, Ustki, Łazów czy Rowów. Ich dokumentację opublikowała Sieć Obserwatorów Burz | Obserwatorzy.info na platformie X.

„Niesamowity widok miał miejsce kilka chwil temu w Darłówku, gdzie na jednej fotografii widać kilka zalążków trąb widnych! Jak wspominaliśmy wcześniej, takich przypadków może być dziś więcej, warto obserwować zatem Wybrzeże!” – czytamy w jednym z komentarzy.

Zdjęcia publikowali także internauci. Jedno z nich, wykonane w rejonie Łazów, opatrzono podpisem: „Oto kolejny przykład dzisiejszych możliwych trąb wodnych nad Bałtykiem!”

Trąby wodne miały różne kształty i wielkości – niektóre nie zdążyły w pełni się uformować, inne zaś prawie dotknęły powierzchni morza. Obserwowanie kilku takich lejów w niewielkiej odległości od siebie to niezwykle rzadkie zjawisko. Sprzyjały mu ciepłe wody Bałtyku oraz chłodniejsze masy powietrza napływające nad region.

Czym są trąby wodne?

Trąba wodna jest odmianą trąby powietrznej, która powstaje nad powierzchnią morza, jeziora lub oceanu. Zgodnie z definicją Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, tego typu zjawiska są zwykle mniejsze od tornad obserwowanych na lądzie. Ich średnica rzadko przekracza 30 metrów.

Powstają w sytuacji, gdy nad rozgrzane morze napływa chłodniejsze powietrze. Co ciekawe, mogą pojawić się nawet przy stosunkowo dobrej pogodzie. W czwartek w okolicach Ustki temperatura Bałtyku wynosiła 17,2 stopnia Celsjusza, a w wielu miejscach przekraczała 19 stopni. We Władysławowie odnotowano 19,4 stopnia, natomiast w Krynicy Morskiej aż 19,9 stopnia Celsjusza.

