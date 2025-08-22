Trwają poszukiwania matki i dziecka. Doszło do tajemniczego zaginięcia

Komenda Miejska Policji w Gliwicach poinformowała o zaginięciu małego dziecka – mieszkańca Przyszowic (na Śląsku). To Borys Pierzchała, który najprawdopodobniej znajduje się pod opieką bardzo młodej kobiety.

Przyszowice na Śląsku. Zaginęło 5-miesięczne dziecko. „Policja apeluje do wszystkich osób”

Służby za pośrednictwem notatki prasowej z 22 sierpnia informują o szczegółach zaginięcia chłopczyka. Doszło do niego na początku tygodnia – we wtorek. „Zgodnie z zawiadomieniem opiekuna prawnego Oliwii Pierzchały, tego dnia [19 sierpnia – red.] Borys Pierzchała został zabrany przez matkę z pieczy zastępczej, gdzie oboje przebywali. Do chwili obecnej ich miejsce pobytu nie jest znane. Poszukiwania za dzieckiem oraz matką wszczęto z uwagi na fakt, że nie jest ona przygotowana do sprawowania opieki rodzicielskiej” – tłumaczą funkcjonariusze.

Opublikowali też rysopis 17-latki i informację o jej ubiorze. „W chwili zaginięcia ubrana była w czarną bluzę z długim rękawem i kapturem, jasne dżinsy oraz białe buty sportowe. Ma czarne, rozpuszczone włosy i jest szczupłej budowy ciała” – czytamy. Wiadomo ponadto, że „miała ze sobą czarny wózek dziecięcy oraz torebkę koloru czarnego”.

„Każda informacja może mieć kluczowe znaczenie”

Służby zwróciły się do internautów o pomoc. „Policja apeluje do wszystkich osób, które mogły widzieć zaginionego chłopca lub jego matkę, bądź mają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ich odnalezienia, o pilny kontakt z: dyżurnym KMP w Gliwicach (numer telefonu – 47 859 22 55) lub najbliższą jednostką policji (ogólnopolski numer alarmowy – 112)” – wskazano.

Mundurowi zaznaczają, że „każda, nawet z pozoru drobna informacja, może mieć kluczowe znaczenie”. Nie warto więc bagatelizować sprawy, ale, jeśli coś wiemy, przekazać takie wieści służbom.

