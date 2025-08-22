Edukacja zdrowotna wchodzi do szkół. Nad przedmiotem pracował m.in. ksiądz

Wiceszefowa MEN była gościnią „Poranka” – najnowszy odcinek programu TOK FM transmitowany był na antenie rozgłośni 22 sierpnia. Jeden z tematów, który zaproponował prowadzący Jacek Żakowski, były zajęcia z edukacji zdrowotnej. To nowy przedmiot, na który pierwsi uczniowie będą mogli uczęszczać od września (w roku szkolnym 2025/2026). Jego wprowadzeniu sprzeciwiały się zaniepokojone środowiska konserwatywne, najczęściej katolickie. Ostrzegają one rodziców i sugerują, by zniechęcali dzieci do uczestnictwa w EZ.

Ziętka zaczęła od przypomnienia, że zajęcia te są „nieobowiązkowe”. Zaapelowała też, by „nie ulegać atmosferze”, która powstała wokół sprawy. Zachęciła też, by rzetelnych informacji o tym, jak będą wyglądały lekcje, szukać na stronie ministerstwa edukacji narodowej.

Afera wokół edukacji zdrowotnej. Wiceszefowa MEN o „obsesji” seksualnej przeciwników nowego przedmiotu

Wiceministra zaznaczyła, że lekcje prowadzić będą „nauczyciele, których dzieci dobrze znają”, np. ci, którzy uczą biologii czy wychowania fizycznego, a wcześniej – wychowania do życia w rodzinie. – Będzie więcej treści adekwatnych do wieku, szeroko rozumiana, interdyscyplinarna edukacja zdrowotna. Natomiast wszyscy wiemy, że niektóre środowiska zwracają uwagę na tylko jeden, minimalny element tego programu – wskazała.

Żakowski odparł, że „zawsze chodzi o seks”. Ziętka przyznała, że „to jest jakaś obsesja”. – Chcę powiedzieć, że trzeba na to spojrzeć zupełnie z drugiej strony. Mówimy o seksualizacji dzieci, my to słyszymy ciągle, że taki jest odbiór społeczny, ale to właśnie EZ ma chronić przed tą seksualizacją. Ma chronić przed przemocą w internecie także przemocą seksualną – podkreśliła.

Ksiądz współtworzył podstawę programową EZ

Co ciekawe, współautorem podstawowy programowej jest znany opinii publicznej ekspert – ksiądz Arkadiusz Nowak, członek Zakonu Kleryków Regularnych Posługujących Chorym (w przeszłości prowincjał kamilianów) i prezes fundacji Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Duchowny jest zaangażowany w prace Krajowego Centrum do spraw AIDS (zespołu nabytego niedoboru odporności).

– Naprawdę zachęcam, by rodzice zapoznali się z tym, czego na tym przedmiocie będą uczyć się dzieci. Żeby porozmawiali z nauczycielami. Ten wątek życia seksualnego jest dostosowany do rozwoju i do odbiorcy na każdym etapie edukacyjnym. Więc ja myślę, że tutaj naprawdę nie ma czego bać – oceniła.

