Niespodziewany zwrot przed wizytą w USA? Przydacz zdradza plany prezydenta

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz zapowiedział w niedzielę, że prezydent Karol Nawrocki planuje szerokie konsultacje z liderami regionu przed wrześniową wizytą w Stanach Zjednoczonych. Dodał, że nie można również wykluczyć spotkania prezydenta z premierem Donaldem Tuskiem, co mogłoby stać się jednym z najważniejszych politycznych wydarzeń końcówki lata.

Nawrocki w Waszyngtonie będzie rozmawiał o bezpieczeństwie

Prezydent Nawrocki ma udać się do Waszyngtonu 3 września na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa. Rozmowy, jak informował wcześniej szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, będą dotyczyły przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa militarnego oraz energetycznego Polski. Kluczowym elementem wizyty ma być także jasne podkreślenie, że wobec działań Rosji i jej przywódcy Władimira Putina „nie wolno wierzyć” – zarówno w obietnice, jak i deklaracje składane na arenie międzynarodowej.

Marcin Przydacz w rozmowie na antenie Polsat News podkreślił, że prezydent nie zamierza ograniczać się wyłącznie do spotkań w Stanach Zjednoczonych. „Na pewno będą też kontakty pana prezydenta jeszcze z liderami regionu po to, aby móc się skonsultować przed wizytą w Waszyngtonie” – zaznaczył. Jego zdaniem taka seria rozmów jest potrzebna, aby podczas rozmów z Donaldem Trumpem Nawrocki mógł reprezentować nie tylko interes Polski, lecz także szerszą perspektywę Europy Środkowo-Wschodniej.

Możliwe spotkanie z Donaldem Tuskiem

Pytany o możliwość spotkania z premierem Donaldem Tuskiem, Przydacz odpowiedział, że „nie jest to wykluczone”. Taki ruch mógłby znacząco zmienić ton krajowej debaty politycznej, a także wzmocnić przekaz jedności wobec zagrożeń płynących ze strony Moskwy. Ewentualne spotkanie Nawrockiego i Tuska byłoby również testem dla relacji między prezydentem a rządem, które dotąd nie zawsze były pozbawione napięć.

Przygotowania do wizyty w USA wpisują się w szerszy plan działań prezydenta. 27 sierpnia Karol Nawrocki zwoła Radę Gabinetową, aby omówić z członkami rządu kluczowe kwestie gospodarcze. Kancelaria Prezydenta zapowiedziała, że wśród tematów znajdą się przede wszystkim działania mające chronić polskie rolnictwo i krajową produkcję rolną przed konsekwencjami napływu produktów spoza Unii Europejskiej. Szczególną uwagę poświęcić ma się dwóm dużym wyzwaniom: umowie handlowej UE–Mercosur oraz porozumieniu między Unią Europejską i Ukrainą dotyczącym produktów rolnych i żywności.

