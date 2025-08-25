Złoty pociąg rozpala wyobraźnię. Dojdzie do przełomu? „Jest mnemotoposem”

Temat dotyczący poszukiwań legendarnego składu powrócił za sprawą grupy Złoty Pociąg 2025, której członkowie są przekonani, że udało im się go zlokalizować. Nie są jednak pierwszymi, którzy wysuwali podobne tezy.

Tajemnica złotego pociągu rozpala wyobraźnię. „Nie wiemy do końca, co nim jest”

– W 2015 roku zmieniło się wszystko – mówi w rozmowie z National Geographic Polska Joanna Lamparska, dziennikarka i popularyzatorka historii Dolnego Śląska. – Marzenia, legendy i opowieści zostały przecięte „nożem zgłoszenia”, pojawiły się fakty i informacje, które rozpaliły ogień wyobraźni – przypomina. – Nie wiemy do końca, co nim jest. Legendy mówią o wagonach pełnych złota, platyny, ale raczej nie można na to liczyć. Dla nas złotym pociągiem mogą być nawet ciekawe dokumenty – dodaje.

Grupa poszukiwawczy Złoty Pociąg 2025 posługuje się kontrowersyjnymi metodami radiestezyjnymi. Nie brakuje więc krytycznych głosów, a eksperci powątpiewają, że może dojść do przełomu. – Być może, jeśli twierdzenia poszukiwaczy okażą się trafne, będzie to możliwość zweryfikowania, czy radiestezja się sprawdza. Do tej pory nie miało to miejsca – komentuje Joanna Lamparska.

Będzie przełom ws. złotego pociągu? „Nadzieja cały czas tak naprawdę nie zgasła”

– Złoty pociąg jest mnemotoposem: mostem, który łączy pokolenia na Dolnym Śląsku. Dba o zachowanie dolnośląskiej tożsamości. Jest także dla wielu okazją do zainteresowania się historią i poznawania regionu – mówi dziennikarka Joanna Lamparska. – Ja bym nie „zakopywała” tego tematu, bo być może jakiś skarb wciąż czeka na odnalezienie. W końcu nikt nie słyszał o „znajdowaczach”. Słyszymy o poszukiwaczach – zaznacza.

Jak dodaje Lamparska, bardzo kibicuje wszystkim poszukującym. – W nas wszystkich nadzieja cały czas tak naprawdę nie zgasła. Jest teraz być może tylko nieco przygaszona nieśmiałością – podsumowuje.

