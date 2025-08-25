5-miesięczny Borys i jego 17-letnia mama Oliwia rozpłynęli się bez śladu. Policja w akcji

Komenda Miejska Policji w Gliwicach prowadzi działania, które mają na celu odnalezienie pięciomiesięcznego Borysa Pierzchały, mieszkańca Przyszowic (Śląskie). Chłopiec przebywa obecnie pod opieką swojej siedemnastoletniej matki, Oliwii Pierzchały.

Zaginął 5-miesięczny Borys i 17-letnia Oliwia

Do zaginięcia doszło 19 sierpnia 2025 roku. Jak wynika ze zgłoszenia złożonego przez opiekuna prawnego nastolatki, tego dnia Oliwia zabrała dziecko z pieczy zastępczej, w której oboje dotychczas się znajdowali.

Od tamtej pory ich miejsce pobytu pozostaje nieznane. Poszukiwania zostały wszczęte, gdyż młoda matka nie ma wystarczających kompetencji ani warunków, aby samodzielnie sprawować opiekę nad synem.

Rysopis Oliwii

W chwili zaginięcia Oliwia miała na sobie czarną bluzę z długim rękawem i kapturem, jasne spodnie dżinsowe oraz białe sportowe obuwie. Miała długie, rozpuszczone, czarne włosy. Towarzyszył jej czarny wózek dziecięcy oraz torebka w kolorze czarnym.

Policja wskazuje, że „każda, nawet z pozoru drobna informacja, może mieć kluczowe znaczenie”.

Osoby, które posiadają jakiekolwiek dane dotyczące miejsca pobytu zaginionej Oliwii Pierzchały lub jej syna, proszone są o natychmiastowy kontakt z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach pod numerem telefonu 47 859 22 55, bądź z najbliższą jednostką Policji, korzystając z numeru alarmowego 112.

