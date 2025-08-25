Zaskoczenie w „Kropce nad i”. Olejnik nie przebierała w słowach

Karol Nawrocki poinformował, że nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Ustawa przedłużała do 4 marca 2026 roku możliwość korzystania przez Ukraińców mieszkających w Polsce m.in. z edukacji, opieki zdrowotnej oraz świadczeń socjalnych.

Prezydent tłumaczył, że „zdecydował się na weto, ponieważ jego zdaniem pomoc z programu 800 plus powinni otrzymywać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują”. Eksperci wskazują, że decyzja Karola Nawrockiego może pozbawić legalnego pobytu niemal milion ukraińskich uchodźców w Polsce.

„Nawrocki uprawia politykę bejsbolową”

Prezydenckie weto było jednym z tematów, które poruszono w ostatnim wydaniu „Kropki nad i” na antenie TVN24. Według Dariusza Jońskiego prezydent po prostu chodzi od ściany do ściany i wetuje, co popadnie.

– Uprawia politykę bejsbolową. Każdego dnia musi być jedno weto i wtedy on się lepiej czuje. Proszę zobaczyć – on wychodzi na konferencję w tym samym składzie, w takich warunkach cieplarnianych. Nikt mu nie może zadać pytania, coś odpowie, wyjdzie sobie i zakończy – tłumaczył europoseł KO.

– Wetuje kolejne ustawy, tak jakby się nic nie działo, pokazując, że on tu będzie rządził. Coś się Karolowi Nawrockiemu pomyliło i musi zejść na ziemię. Myślę, że to schodzenie na ziemię będzie go bolało – dodał.

Równie krytyczny był Piotr Zgorzelski. – Powtórzę za prezydentem: po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Tylko kiedy przyszło co do czego, aby to hasło wypełnić treścią, to weto jest jak najbardziej antypolskie. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski, to zostało bardzo mocno nadwyrężone – ocenił polityk PSL.

Monika Olejnik z apelem do Marty Nawrockiej

Decyzję prezydenta skomentowała również Monika Olejnik. Dziennikarka TVN24 zwróciła się z mocnym apelem do Marty Nawrockiej.

– Mam nadzieję, że żona pana prezydenta pomyśli o ukraińskich dzieciach, o pomocy dla dzieci ukraińskich, o tym, że za granicą mamy wojnę, że codziennie giną Ukraińcy, Ukrainki i dzieci ukraińskie – podkreśliła gospodyni „Kropki nad i”. – Nie należy o tym zapominać. I nie należy myśleć tylko o emocjach społecznych – dodała.

