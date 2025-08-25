Weto Nawrockiego kłopotliwe nie tylko dla Ukraińców. Stracą polskie szkoły i rolnicy?

Prezydenckie weto oznacza, że nie będzie nowelizacji przepisów, które miały przedłużyć ochronę tymczasową dla Obywateli Ukrainy, uciekających przed wojną. Planowano, że taka ochrona potrwa co najmniej do 4 marca 2026 roku. Karol Nawrocki stwierdził, że Polski nie stać na taką samą pomoc, jaką oferowała do tej pory. Zapowiedział własne propozycje odnośnie przyznawania obywatelstwa i wypłat 800 plus dla zatrudnionych uchodźców.

Prezydenckie weto problemem dla wielu Ukraińców

Fundacja Ukraiński Dom liczy na to, że koalicja rządząca zaproponuje nowe rozwiązania. W rozmowie z Onetem jej ekspert Oleksandr Pestrykow tłumaczył, że jest to kluczowa kwestia. — Jeżeli do 1 października rząd nie wymyśli planu „B”, to prawie milion osób, które korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej, te prawa stracą. Ich pobyt tu przestanie być legalny — podkreślał.

Uspokajał jednocześnie swoich rodaków, że na terytorium Polski nadal obowiązywać będzie unijna dyrektywa o ochronie uchodźców wojennych. Wskazywał jednak na liczne problemy, które stworzy brak nowelizacji.

— Teraz wszyscy ukraińscy pracownicy, a w ZUS jest ich zarejestrowanych ponad 700 tys., pracują na tzw. zawiadomieniu do urzędu. Czyli osoba zostaje przyjęta do pracy, w ciągu 7 dni pracodawca wysyła zawiadomienie do urzędu pracy, że zatrudnił obywateli Ukrainy i na tym wszystko się kończy — tłumaczył. Przypomniał, że bez spec ustawy wrócą przepisy sprzed 2022 r. – bardziej skomplikowane i długotrwałe.

Weto Nawrockiego kłopotliwe także dla Polaków?

— Problem dotyczy także Ukraińców, którzy prowadzą w Polsce jednoosobowe działalności gospodarcze. W wyniku zawetowania ustawy o pomocy, po 1 października de facto ich biznesy zostaną wykreślone z wszystkich rejestrów państwowych i przestaną istnieć – mówił Pestrykow. Wspomniał, że w urzędach mogą zacząć tworzyć się kolejki, gdy Ukraińcy masowo ruszą po nowe dokumenty.

Ekspert Fundacji Ukraiński Dom wspomniał też o zapisanych w specustawie korzyściach dla Polaków. Jak mówił, weto pozbawi dotacji szkoły, które przyjmują ukraińskich uczniów. Będzie problematyczne także dla rolników, którzy na mocy nowelizacji mieli zyskać do 2 mld złotych.

