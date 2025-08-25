Nawrocki bezlitosny dla migrantów. Prezydent zaostrza zasady

Karol Nawrocki rozpoczął nowy tydzień od ogłoszenia kolejnych decyzji legislacyjnych. Prezydent rozpatrzył osiem ustaw. Pod pięcioma pojawił się podpis polityka, natomiast trzy zostały zawetowane.

Głowa państwa zdecydowała się zatwierdzić ustawy dotyczące m.in. zmian w karcie nauczyciela, a także nowelizację prawa bankowego, która daje spadkobiercom możliwość uruchomienia uśpionych lokat.

Nawrocki wetuje pomoc dla Ukrainy

Zawetowana została natomiast ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. – Nadal jesteśmy otwarci na pomoc dla obywateli Ukrainy, to się nie zmienia. Jednak po 3,5 roku nasze prawo powinno zostać skorygowane. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy nie dokonuje tej korekty, wokół której toczyła się debata publiczna, że 800 plus powinno należeć się tym Ukraińcom, którzy podejmują się obowiązku pracy – tłumaczył prezydent.

W trakcie wystąpienia 25 sierpnia Karol Nawrocki wspomniał również o swoim projekcie zmian w przepisach dotyczących nadawania polskiego obywatelstwa. – To nie tylko jest wielki zaszczyt. Ktoś, kto dostaje polskie obywatelstwo, ma także wpływ na przyszłość naszej wspólnoty narodowej, nie tylko na lata, ale na dekady, a być może na pokolenia – podkreślił prezydent.

Będzie trudniej o polskie obywatelstwo?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, obywatelstwo można otrzymać w dwóch trybach. Pierwszy to uznanie za obywatela polskiego – nadaje je wojewoda. Drugi tryb to nadanie obywatelstwa przez prezydenta.

Karol Nawrocki zaproponował, żeby proces przyznawania obywatelstwa został wydłużony od trzech do dziesięciu lat (chodzi konkretnie o wydłużenie minimalnego okresu nieprzerwanego pobytu w Polsce).

Pomysł zaostrzenia zasad przyznawania polskiego obywatelstwa pojawił się już w maju w propozycji Prawa i Sprawiedliwości. Inicjatywa spotkała się wówczas z krytyką m.in. ze strony organizacji zajmujących się pomocą migrantom.

– Zamiast realnie wspierać integrację, nowelizacja może prowadzić do frustracji i marginalizacji osób, które chcą się związać z Polską na stałe – tłumaczyli przedstawiciele Fundacji Ukraiński Dom.

Czytaj też:

Nawrocki zareagował na projekty MEN. „Warto, aby wszystkie trzy ustawy były podpisane”Czytaj też:

„Niedyskrecje parlamentarne”. Nowy pupil prezesa Kaczyńskiego i plany na referendum w sprawie migracji