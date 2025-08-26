Pilny komunikat ws. incydentu na granicy z Białorusią. Polski żołnierz w szpitalu

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało komunikat w sprawie „incydentu w operacji Bezpieczne Podlasie”. „25 sierpnia 2025 r. około godziny 20.00 w pobliżu miejscowości Czeremcha w trakcie udaremniania nielegalnego przekroczenia granicy przez grupę agresywnych migrantów żołnierz Zgrupowania Zadaniowego Podlasie odniósł obrażenia” – podano.

Kryzys na granicy z Białorusią. Polski żołnierz trafił do szpitala

„Podczas użycia środków przymusu bezpośredniego doznał urazu lewej ręki. Na miejscu zdarzenia żołnierzowi udzielono pierwszej pomocy przedmedycznej. Następnie niezwłocznie został przetransportowany do szpitala w Białymstoku, gdzie została mu udzielona specjalistyczna pomoc medyczna” – brzmi dalsza część komunikatu DORSZ.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że stan żołnierza jest stabilny, nie ma zagrożenia życia. Na miejscu zdarzenia czynności wyjaśniające prowadzi Żandarmeria Wojskowa.

Presja na granicę Polski. Najnowsze raporty SG

Głównym zadaniem żołnierzy Wojska Polskiego, którzy są zaangażowani w realizację operacji Bezpieczne Podlasie, jest pomoc w utrzymaniu szczelności wschodniej granicy państwowej. „Działania te są odpowiedzią na wyzwania dla bezpieczeństwa wewnętrznego związane z nielegalną migracją sterowaną przez reżim białoruski. Żołnierze wspierają Straż Graniczną i Policję w zapobieganiu nielegalnym przekroczeniom granicy w miejscach do tego nieprzeznaczonych” – informowało Ministerstwo Obrony Narodowej.

Presja na granicę Polski wciąż trwa. Straż Graniczna poinformowała, że tylko w dniach 22-24 sierpnia do Polski próbowało w sposób nielegalny przedostać się z Białorusi ponad 820 osób. Wówczas również odnotowane zostały przejawy agresji wobec polskich patroli, a migranci rzucali w ich stronę kamieniami.

