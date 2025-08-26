Wojsko apeluje do kierowców. Chodzi o specjalne ćwiczenia

Ćwiczenia Żelazny Obrońca 25 to jedno z największych i najważniejszych planowych przedsięwzięć szkoleniowych Sił Zbrojnych RP w bieżącym roku. Ćwiczenia o charakterze defensywnym, wchodzące w skład federacji, realizowane będą zarówno na lądzie, jak i w przestrzeni powietrznej oraz na Morzu Bałtyckim.

Zostanie w nie zaangażowanych około 34 tys. żołnierzy ze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP oraz państw sojuszniczych NATO, dysponujących ok. 600 jednostkami sprzętu, którzy wspólnie przetestują zdolność do odstraszania i skutecznej obrony terytorium Polski.

Żelazny Obrońca 25. Wojsko apeluje do kierowców. O co konkretnie chodzi?

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych zaapelowało do kierowców.

„W najbliższym czasie na drogach całej Polski będzie można spotkać kolumny pojazdów wojskowych w ramach federacji ćwiczeń Żelazny Obrońca 25” – czytamy w komunikacie.

Jak je rozpoznać?

• Kolumna (od 6 pojazdów wzwyż) zaczyna się i kończy pojazdem z pomarańczową tablicą z symbolem trzech ciężarówek;

• Pierwszy pojazd każdej grupy ma niebieską chorągiewkę, a ostatni – zieloną;

• Wszystkie pojazdy poruszają się na włączonych światłach.

Przy drogach mogą pojawić się także żółte znaki wojskowej klasy obciążenia (mosty, wiadukty, tunele) – dotyczą one tylko kierowców wojskowych, dla cywilnych kierowców nie mają znaczenia.

Żelazny Obrońca 25. Co można, a czego nie powinno się robić na drodze?

„Ćwiczenia mają charakter defensywny i służą zwiększeniu interoperacyjności wojsk. Zachowajcie spokój – to tylko ćwiczenia” – podkreślono.

Jednocześnie zaapelowano, by nie wykonywać ani nie publikować zdjęć oraz filmów żołnierzy i sprzętu.

„Zamiast tego pozdrów żołnierzy, pomachaj do wojska” – napisano.

