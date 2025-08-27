W środę 27 sierpnia tuż po godzinie 15 Adam Niedzielski został zaatakowany w jednej z restauracji w Siedlcach. Były minister zdrowia trafił do szpitala. Kilka godzin po całym zajściu odniósł się do niego we wpisie w mediach społecznościowych.

Niedzielski zabrał głos po pobiciu. Wstrząsająca relacja

„Kilka godzin temu padłem ofiarą brutalnego ataku. Zostałem pobity przez dwóch mężczyzn krzyczących »śmierć zdrajcom ojczyzny«” - przekazał Adam Niedzielski. „Dostałem cios w twarz, a następnie zostałem skopany leżąc na ziemi. Całe zajście trwało kilkanaście sekund, a potem sprawcy uciekli” - dodał były minister zdrowia.

Z relacji polityka wynika, że w ciągu kilku minut od zdarzenia na miejscu zjawiła się policja i pogotowie ratunkowe. „W szpitalu wykonano mi szczegółowe badania. Jestem cały poobijany i obolały, ale chcę uspokoić, że nie stwierdzono żadnych obrażeń wewnętrznych” - podkreślił były szef resortu zdrowia.

Adam Niedzielski ocenił, że „całe to zdarzenie jest skutkiem tolerowania mowy nienawiści, ale również odebrania mu ochrony decyzją Marcina Kierwińskiego mimo licznych gróźb pojawiających w przestrzeni publicznej pod jego adresem”.

„Mam nadzieję, że ta sytuacja wywoła refleksje u wszystkich stron sceny politycznej, że jesteśmy już na równi pochyłej. Pasywność skaże nas tylko na dalszą eskalację” - dodał były minister zdrowia.

Niedzielski został pobity. Policja wydała komunikat

Tuż po godzinie 22 mazowiecka policja przekazała, że sprawcy napaści na Adama Niedzielskiego są już w rękach siedleckich funkcjonariuszy. „W tej chwili trwają z nimi czynności. Więcej informacji na temat zatrzymanych i przebiegu zdarzenia przekażemy po zakończeniu czynności” - napisano w komunikacie.

Czytaj też:

Niedzielski został pobity. Wymowne słowa o BraunieCzytaj też:

Nawrocki kontra Tusk. Prezydent zawetował nowe ustawy