Niedzielski trafił do szpitala. Nieoficjalnie: Został pobity

Adam Niedzielski znajduje się w Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach (woj. mazowieckie).

Jak nieoficjalnie dowiedzieli się dziennikarze – mógł zostać „pobity”. Do zdarzenia dojść miało w środę po południu.

Adam Niedzielski w szpitalu. Doszło do naruszenia nietykalności cielesnej byłego ministra zdrowia?

Redakcja ustaliła też, że „jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo”.

Informację o pobycie w placówce medycznej byłego szefa resortu zdrowia (funkcję tę pełnił w drugim rządzie polityka Prawa i Sprawiedliwości – Mateusza Morawieckiego, za czasów Zjednoczonej Prawicy) potwierdził reporterowi RMF-u jej przedstawiciel.

Nieoficjalnie mowa o „obrażeniach”, z którymi trafił do szpitala, a które mogły powstać w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej byłego zastępcy prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Nowe informacje. Policja dostała „zgłoszenie o pobiciu”

Onet skontaktował się ws. z policją. Policjantka z Siedlec poinformowała, że służby otrzymały wezwanie ws. incydentu, do którego doszło 27 sierpnia, ale nie potwierdziła, że chodzi konkretnie o Niedzielskiego.

— Dziś około godz. 15, w okolicy jednej z restauracji w centrum Siedlec, doszło do pobicia mężczyzny przez dwóch sprawców. Pokrzywdzony trafił do szpitala – relacjonuje młodsza aspirant Barbara Jastrzębska z lokalnej komendy miejskiej policji. Jak dodała, mundurowi prowadzą teraz czynności, które „zmierzają do ustalenia tożsamości sprawców”, a także mające na celu „ich zatrzymanie”.

– Policjanci wyjaśniają też wszystkie okoliczności tego zdarzenia – wskazała.

