Interesom o. Rydzyka nie zaszkodziła zmiana władzy. Sprawozdanie finansowe zadziwia

Dla nikogo nie powinno być tajemnicą, że za rządów PiS fundacje o. Tadeusza Rydzyka mogły liczyć na ogromne wsparcie z budżetu państwa. Media donosiły o 380 milionach, które instytucje związane z redemptorystą otrzymały z państwowej kasy. Donald Tusk zapowiadał, że jego rząd zmieni podejście i zablokuje strumień pieniędzy dla fundacji toruńskiego zakonnika. Wirtualna Polska donosi jednak, że o. Rydzyk niemal nie odczuł zmiany.

Imperium o. Rydzyka ma się dobrze mimo zmiany władzy

Jak pisze wp.pl, którego dziennikarka dotarła do sprawozdań finansowych, fundacje związane z ojcem Rydzykiem: Nasza Przyszłość i Lux Veritatis w 2024 roku osiągnęły ogromne wzrosty przychodów i zysków.

Ta pierwsza osiągnęła przychody na poziomie 5,7 mln zł, a zysk 1,1 mln zł. Większość tej kwoty trafiła do fundacji dzięki odpisom 1,5 proc. od podatku. Z kolei nadawca TV Trwam Lux Veritatis w 2024 roku miał o 7 proc. większe przychody niż rok wcześniej. Tu także głównym źródłem były darowizny od wiernych na łączną kwotę 40,58 mln zł. Od straty w 2023 roku wynoszącej 3,67 mln zł fundacja przeszła do zysku netto w wysokości 2,2 mln zł.

O. Tadeusz Rydzyk od momentu założenia w 1991 roku katolickiej rozgłośni Radio Maryja konsekwentnie buduje swoje imperium finansowe i polityczne. Fundacje Rydzyka angażują się w projekty medialne, edukacyjne i kulturalne.

o. Rydzyk zły na rząd Tuska. „Prześladuje nas, nęka”

W połowie sierpnia redemptorysta skrytykował rząd za działania przeciwko budowie toruńskiego muzeum. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozwało fundację Lux Veritatis oraz Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu. Resort kultury chce unieważnić umowę o utworzeniu tej instytucji.

– Obecny rząd od samego początku, już dwa lata, nas prześladuje, dyskryminuje, nęka różnymi kontrolami. Skończyła się jedna kontrola, to była następna albo różne kontrole naraz. Ja się pytam, czy oni są Polakami? Czy oni służą Polsce? To nie jest muzeum kogoś z nas, z Radia Maryja czy z telewizji. To jest muzeum narodu polskiego – pytał na antenie Radia Maryja o. Rydzyk.

