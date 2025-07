Ojciec Rydzyk atakuje ministrę Nowacką. „Co ty, kobieto, sobie wyobrażasz”

Na początku lipca Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją rozporządzenie Ministerstwa Edukacji, które od 1 września ogranicza nauczanie religii lub etyki do jednej godziny tygodniowo. Ministra Barbara Nowacka zapowiedziała jednak, że nie będzie uznawać orzeczenia, które TK wydał w składzie z Bogdanem Święczkowskim, Krystyną Pawłowicz i Stanisławem Piotrowiczem. Nazwała je „próbą destabilizacji systemu oświaty”, a sędziów określiła mianem „grupy udającej trybunał”.

W reakcji na te słowa, troje sędziów Trybunału wystosowało do Nowackiej przedsądowe wezwanie do przeprosin. Ich zdaniem wypowiedzi ministry naruszyły ich dobre imię i były bezpodstawnym atakiem personalnym.

Ojciec Rydzyk atakuje Nowacką za lekcje religii

Teraz działania Barbary Nowackiej ostro skomentował ojciec Tadeusz Rydzyk, który bierze udział w pielgrzymce Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę.

— Nie pozwólmy poniewierać świętości. Kiedy widzę ministrę, która mówi, iż nie będzie religii to mówię: co ty, kobiet sobie wyobrażasz, Polska to nie jest twój folwark, co to ma znaczyć – grzmiał redemptorysta. - My, katolicy, nie dajmy sobie opluć Kościoła i Pana Boga. Nie dajmy sobie odebrać wiary. Trzeba ludziom poustawiać dobrze w głowach, bo to, co się dzieje w Polsce, jest następstwem tego, że ludzie mają poprzestawiane w głowach – oburzał się.

Ojciec Rydzyk apelował do z pielgrzymów, aby „nie dali się zmanipulować ludziom głoszącym narrację antykatolicką". – Trzeba pracować i odzyskać całą Polskę. Nie dajcie się manipulować. Musimy odzyskać wszystkich, którzy są zbałamuceni i opuszczają Kościół. Trzeba doprowadzić do Chrystusa całą młodzież. Mamusiu, powiedz tej swojej córce czy synowi o Bogu, o tym, jaki jest cel życia – nawoływał.

