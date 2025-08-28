MSZ interweniowało ws. polskich biskupów. Jest reakcja Watykanu

W połowie lipca na Jasnej Górze odbyły się uroczystości związane z pielgrzymką Rodziny Radia Maryja. Duchowni, którzy przemawiali do wiernych, wielokrotnie nawiązywali do aktualnej sytuacji politycznej w naszym kraju. Tadeusz Rydzyk nie szczędził gorzkich słów pod adresem Barbary Nowackiej. Z kolei biskup senior diecezji włocławskiej Wiesław Mering stwierdził m.in., że „rządzą nami gangsterzy i ludzie, którzy samych siebie określają jako Niemców”.

Bp Antoni Długosz w trakcie Apelu Jasnogórskiego wyraził publiczne poparcie dla Ruchu Obrony Granic, na czele którego stoi Robert Bąkiewicz.

Wypowiedzi duchownych wywołały falę krytyki. Radosław Sikorski postanowił złożyć do Watykanu oficjalne wystąpienie protestacyjne.

Według MSZ „słowa kościelnych hierarchów na Jasnej Górze odważają dobre stosunki dyplomatyczne z Niemcami oraz wyrażają jednoznaczne poparcie dla środowisk nacjonalistycznych”. W nocie dodano, że „słowa biskupów nie tylko pozostają w niezgodzie z nauczaniem Kościoła, ale również łamią przepisy zawarte w konkordacie”.

28 sierpnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało w rozmowie z PAP, że otrzymało odpowiedź na złożone demarche. Z korespondencji z Sekretariatem Stanu Stolicy Apostolskiej wynika, iż potwierdza ona chęć pełnego poszanowania podstawowego prawa obywateli polskich do wyrażania swoich opinii, gwarantowanego przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej – przekazał resort w komunikacie.

Jak czytamy, Watykan wyraża nadzieję, że komunikacja z polskim rządem będzie zawsze przebiegać zgodnie z dobrymi praktykami dyplomatycznymi i w duchu konstruktywnego dialogu, aby uniknąć jednostronnej instrumentalizacji.

Według ustaleń Polskiej Agencji Prasowej, Watykan w swojej odpowiedzi zasugerował, iż wypowiedzi biskupów nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Episkopatu Polski. Jednocześnie w korespondencji z MSZ nie wyrażono ubolewania z powodu słów kościelnych hierarchów.