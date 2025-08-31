Sensacyjne doniesienia ws. złotego pociągu. „Wyeliminowano wystąpienie błędu”

Złoty pociąg wrócił na nowo jako jeden z tematów, wokół których toczy się żywiołowa dyskusja. Wszystko za sprawą grupy poszukiwawczej „Złoty Pociąg 2025”.

Złoty pociąg zlokalizowany? „Wyeliminowano wystąpienie błędu”

— Po przeprowadzeniu naszych badań, dokładnym przeliczeniu wszystkich zebranych danych, pomiarów, wyeliminowano wystąpienie błędu. Wagony są w tunelu na 100 proc., jak i również sam tunel znajduje się w skazanym przez nas miejscu na 100 proc. Badania urządzeniami penetrującymi grunt do kilkudziesięciu metrów w głąb są dla nas formalnością, ale oczywiście koniecznością, aby udowodnić niedowiarkom prawdziwość zgłoszenia — powiedział jeden z członków grupy w rozmowie z „Faktem”.

Odpowiedział także na pytanie, skąd pewność, że trzy wagony, o których mówi, są częścią złotego pociągu. – Pewność, że są to wagony od tzw. złotego pociągu, nasuwa kilka elementów. Po pierwsze wagony o takich wymiarach nie są przewidziane jako wagony przewożące urobek kopalniany (wydobywczy). Są po prostu zbyt duże i ciężkie. Dwunastometrowy wagon w okresie II wojny światowej miał około 14,5 tony wagi. Więc te wagony, które są ukryte w tunelu, nie były przystosowane do pracy górniczej pod ziemią. Można powiedzieć, że są tam "ciałem obcym" – przekazał.

Na tropie złotego pociągu. „W tych wagonach wjechało coś bardzo cennego”

Kolejny element, który ma potwierdzać tę teorię, to „wyliczenia i pomiary, które pokazują, jak wielką pracę wykonano w celu zasypania i zamaskowania wlotu do tegoż tunelu”. – Zasypywanie i maskowanie musiało trwać kilka dni i brało w tym udział wielu więźniów obozowych. Nakład pracy świadczy o tym, że w tych wagonach wjechało coś bardzo cennego, czego nikt nie miał nigdy odnaleźć – dodał członek grupy „Złoty Pociąg 2025”.

Wspomniał także o zeznaniach nieżyjącego już świadka, który mówił o odkrywaniu wagonów. Jego relację ocenił jako „bardzo cenną”.

Czytaj też:

To nie złoty pociąg, ale odkrycie zapiera dech! „Będziemy chcieli go odrestaurować”Czytaj też:

Szukali Złotego Pociągu. Natknęli się na ślady „strażnika”