Nietypowe rozpoczęcie roku szkolnego. Radni mówią o skandalu

W poniedziałek 1 września w całej Polsce odbyła się inauguracja roku szkolnego 2025/2026. Nie inaczej było w Szkole Podstawowej numer 10 z Oddziałami Integracyjnymi imienia Szarych Szeregów w Starachowicach. Sęk jednak w tym, że dzieci mogły same wybrać piosenkę, którą zaprezentują na uroczystości. I w tym wypadku niestety to dorośli nie popisali się wyobraźnią.

Starachowice. Skandal na rozpoczęcie roku szkolnego

„W Dubaju w hotelu. Na swoim weselu. Będę pijana, będę pijana. Niech dowie się teściowa, kto będzie ci gotował. Pod stołem będziesz się przede mną chował. W Dubaju w hotelu. Na swoim weselu. Będę pijana, będę pijana. Możesz mówić co chcesz, zobaczysz będzie jazz” – usłyszeli zebrani w szkole podstawowej goście.

Były to słowa piosenki „Wesele w Dubaju” zespołu Daj To Głośniej. „To sytuacja, którą trudno nazwać inaczej niż skandalem” – komentował w mediach społecznościowych starachowicki radny Konrad Rączka. Dodawał, że w dalszej części piosenki pada przekleństwo.

– To wszystko w obecności władz miasta, dyrektorów i nauczycieli oraz dzieci i ich rodziców. Czy o taką edukację nam chodzi? Jako rodzic, jako członek komisji edukacji, ja się nie godzę. Czuję się zażenowany. W pewnym momencie chciałem przerwać to – mówił w nagraniu samorządowiec.

Co ciekawe, ze strony szkoły nie widać refleksji. Po inauguracji placówka w mediach społecznościowych informowała, że „uczniowie szkoły przygotowali wzbudzającą uśmiech satyryczną część artystyczną”. „Serdeczne podziękowania dla całego zespołu odpowiedzialnego za realizację” – dodawano.

Władze Starachowic komentują rozpoczęcie roku szkolnego

Zaprotestować postanowiły władze miasta. „W związku z pojawieniem się w programie artystycznym Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego 2025/2026 przygotowanym przez społeczność Szkoły Podstawowej nr 10 w Starachowicach fragmentu piosenki zespołu Daj to głośniej pt. »Wesele w Dubaju«, uprzejmie informujemy, iż przedstawiciele organu Gminy Starachowice przeprowadzili już rozmowę dyscyplinującą z dyrekcją szkoły – organizatorem tej części uroczystości. Zwróciliśmy uwagę, że utwór tego typu nie powinien znaleźć się w repertuarze szkolnych obchodów” – czytamy w oświadczeniu.

„W pełni podzielamy opinię, że piosenka zawierająca treści nieodpowiednie, nie przystoi uczniom zarówno najmłodszych, jak i starszych klas i nie może być promowana w środowisku szkolnym. Jesteśmy stanowczo przeciwni propagowaniu wśród dzieci i młodzieży niepożądanych wzorców zachowań. Jednocześnie podkreślamy, że przedstawiciele władz samorządowych nie znali szczegółowego programu części artystycznej i w żaden sposób nie mogli zareagować przed jej rozpoczęciem” – dodawano.

Starachowice. Oświadczenie dyrektora szkoły

Reakcja miasta i nagłośnienie sprawy przyniosło skutki. Dyrektor we wtorek 2 września zamieściła w sieci oświadczenie. „Podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w naszej szkole został zaprezentowany fragment utworu, który zawierał treści nieadekwatne do wieku uczniów oraz do charakteru wydarzenia. Była to dla mnie – podobnie jak dla Państwa – sytuacja zaskakująca i niedopuszczalna” – pisała na Facebooku.

„Jako dyrektor szkoły przepraszam wszystkich gości, rodziców i przedstawicieli społeczności szkolnej za zaistniałą sytuację. Pragnę podkreślić, że takie treści nie powinny zostać zaprezentowane w tak uroczystym dniu, przy tak ważnej okazji i w obecności naszych partnerów oraz władz samorządowych”.

„W związku z zaistniałą sytuacją podjęte zostały już działania naprawcze:

wypracowaliśmy zasadę bezwzględnego zatwierdzania repertuaru przed występami publicznymi,

przeprowadzamy rozmowy z nauczycielami i uczniami odpowiedzialnymi za przygotowanie programu,

wykorzystujemy tę okazję do rozmów wychowawczych z uczniami o znaczeniu słów, odpowiedzialności i doborze treści artystycznych”

– wyliczała.

Na zamieszanie zareagował też zespół Daj To Głośniej. „Bardzo byśmy chcieli zagrać w przyszłym roku w Starachowicach. Fanów wśród radnych już mamy” – pisali rozbawieni muzycy w mediach społecznościowych.

