Uczniowie zaprosili Nawrockiego na kebaba. Tak zareagował prezydent

W poniedziałek 1 września uczniowie w całej Polsce rozpoczęli kolejny rok szkolny. Z tej okazji prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką pojawił się w w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie i wziął udział w inauguracji zajęć.

Karol Nawrocki zje kebaba w Wolanowie. Tylko z ostrym sosem

Po uroczystościach, para prezydencka przez chwilę wymieniała uprzejmości z lokalnymi uczniami. Ci nie krępowali się przed głową państwa i śmiało zagadywali Karola Nawrockiego. – Mamy pytanie, na ile „like” prezydent przyjedzie do nas tutaj na kebaba do Wolanowa? – pytał jeden z chłopców. Miał oczywiście na myśli liczbę „lajków”, czyli polubień pod nagraniem w mediach społecznościowych.

— A jest dobry kebab w Wolanowie? – upewniał się Nawrocki, zanim udzielił odpowiedzi. – Bardzo dobry! – zapewniano go. — Wołowy czy drobiowy? — dopytywał prezydent. — Mieszany, mieszany – podpowiadali uczniowie. — Najlepszy mieszany? A sos? Bo ja tylko z ostrym jem – podkreślał polityk. – Może też być – odpowiadali uczniowie. – To przyjadę – zapewnił Nawrocki. Dopytywany „na ile like”, odpowiedział, że wystarczą 4 polubienia.

Wolanów. Para prezydencka na rozpoczęciu roku szkolnego

Na uroczystościach w Wolanowie w województwie mazowieckim para prezydencka zachęcała uczniów do nauki. – To wy, drogie dzieci, jesteście dziś najważniejsze. Tak, jak napisał patron waszej wspaniałej szkoły w Wolanowie, św. Papież Jan Paweł II, „nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli” – podkreślał Karol Nawrocki.

– Niech to będzie rok pełen wyzwań, radości z nauki, która jest przed wami ale też rok poznawania samych siebie. Wierzcie w siebie, uczcie się, bądźcie dumnymi Polakami! – dodawał. Kilka słów od siebie dodała też Marta Nawrocka.

– Życzę wam, aby ten rok szkolny był dla was czasem rozwijania swoich pasji i talentów, odkrywania świata. Wam, drodzy nauczyciele, życzę dużo cierpliwości i niegasnącej satysfakcji zawodowej. A nam, rodzicom, życzę dużo radości i dumy z każdego dnia, kiedy nasze dzieci będą zdobywać nowe umiejętności – mówiła pierwsza dama.

