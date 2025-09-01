Karol Nawrocki odtajni ściśle tajny dokument? To „Święty Graal Macierewicza”

Nazywany „Świętym Graalem Macierewicza” tajny aneks do raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych może w końcu zostać odtajniony. Liczący 886 stron dokument od lat ignorowany był przez kolejnych prezydentów. Jak twierdzi rozmówca „Newsweeka” z prawicy, możliwe są dwie przyczyny.

Aneks do raportu z likwidacji WSI. Nawrocki opublikuje dokument?

– Pierwsza jest taka, że ten materiał jest przerażający i groźny. A druga – że jest ośmieszający – podkreślał. Tygodnik przekonuje, że Karol Nawrocki rozmawiał już o tej sprawie z mianowanym przez siebie szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, historykiem Sławomirem Cenckiewiczem.

– Pan prezydent to zapowiadał, pan minister Leśkiewicz to zapowiadał. Wczoraj rozmawiałem z panem prezydentem, który jest tym bardzo zainteresowany. Tak, jesteśmy w procesie weryfikacji treści aneksu. Musimy wziąć pod uwagę wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który nakazał niejako anonimizację wszystkich danych, spraw, operacyjnych kryptonimów itd., to trzeba oczywiście zrobić. Po tej weryfikacji, opinii, która wyjdzie z BBN decyzję ostateczną podejmie prezydent Nawrocki – mówił Cenckiewicz.

– Muszę to z przykrością powiedzieć, ale prawica w Polsce, która rządziła osiem lat, a nawet wcześniej, uczyniła z aneksu – który moim zdaniem ma już dzisiaj tylko wartość historyczną – jakiś rodzaj Świętego Graala – dodawał.

Spory o raport dotyczący WSI

Jak przypomniano, raport WSI przygotowywany przez Antoniego Macierewicza powstawał z myślą o weryfikacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Jego publikacja w 2007 roku wzbudziła jednak wiele emocji. Zarzucano mu wiele nieprawdziwych informacji. Zwłaszcza opozycja podnosiła, że służył głównie celom politycznym, a nie – jak twierdzili jego twórcy – uwiarygodnieniu polskich służb przed zagranicznymi partnerami.

W raporcie podkreślano, że WSI miała liczne wpływy w różnych sektorach gospodarki. Wymieniono m.in. tzw. zbrojeniówkę i branżę paliwową. Sporo mówiło się też o powiązaniach WSI z mediami i rzekomym kształtowaniu opinii publicznej przez byłe służby. Wielokrotnie spierano się o te kwestie publicznie i wzywano do powołania komisji specjalnej, która miałaby wyjaśnić sporne kwestie i ustalić, co jest prawdą, a co pomówieniem.

