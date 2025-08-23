Kiedy Rosja stanie u polskich granic? Eksperci wyliczyli

Grupa DeepState, specjalizująca się w monitorowaniu sytuacji na froncie w Ukrainie, przedstawiła nowy raport dotyczący postępów rosyjskiej armii. Wynika z niego, że od początku pełnoskalowej agresji Kreml zajął około 20 procent terytorium Ukrainy. Co istotne – od listopada 2022 roku Rosja powiększyła kontrolowany obszar jedynie o 1 procent, czyli 5842 kilometrów kwadratowych. To pokazuje, że po początkowych sukcesach wojsk Putina, ofensywa ugrzęzła.

Brytyjski wywiad podaje jednak, że w ostatnich miesiącach widoczna była nieco większa aktywność. W maju Rosjanie zajęli 350–400 kilometrów kwadratowych, a w czerwcu – już 550-600 kilometrów kwadratowych. Eksperci podkreślają jednak, że przy takim tempie opanowanie całej Ukrainy zajęłoby około 70 lat.

Kiedy Rosja dotrze do granicy z Polską?

Według analityków, biorąc pod uwagę wyczerpujące się zasoby ludzkie i sprzętowe, osiągnięcie granicy z Polską mogłoby zająć nawet 230 lat i pochłonąć około 110 milionów ofiar. W ostatnich miesiącach wojska Putina zdobywały głównie małe wsie i średniej wielkości miasteczka, unikając starć o większe ośrodki, jak na przykład Pokrowsk. Takie zdobycze mają niewielkie znaczenie strategiczne.

Według ekspertów, obecnie „na każdy metr kwadratowy zdobytej ziemi ginie jeden rosyjski żołnierz” – to zdanie dobitnie obrazuje ogrom strat i słabość armii Kremla, pomimo pomocy ze strony Iranu, Korei Północnej i Chin.

Rosja kontroluje mniej terenów niż w 2022 roku

Na początku wojny, w czerwcu 2022 roku, Rosjanie kontrolowali nawet 27 proc. Ukrainy. Jednak już w 2023 roku sytuacja zaczęła się zmieniać – Ukraina odzyskała część terytoriów, a Rosja musiała wycofać się z obszarów, które początkowo zajęła, między innymi z okolic Chersonia czy spod Charkowa. Dziś Kreml utrzymuje 20 procent terytorium, czyli mniej niż w pierwszych miesiącach agresji.

Warto podkreślić, że Ukraina w ostatnich miesiącach przeprowadziła także udane kontrataki, odbierając Rosji część terytoriów w obwodzie kurskim.

Dodać należy, że choć Moskwa nie ujawnia oficjalnych danych, eksperci oceniają, że po stronie rosyjskiej zginęło lub zostało rannych blisko milion żołnierzy. Według analiz Instytutu Studiów nad Wojną, w ciągu trzech lat wojny śmierć poniosło około 250 tysięcy Rosjan, a 700 tysięcy zostało rannych, z czego 400 tysięcy jest trwale niezdolnych do walki.

