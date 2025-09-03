Polska poderwała myśliwce. Jest komunikat dowództwa

Za wschodnią granicą kraju nie ustają działania wojenne. Ostatniej nocy po raz kolejny sytuacja w Ukrainie zmusiła polską armię do reakcji. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało w tej sprawie komunikat.

Nocny atak Rosji na terytorium Ukrainy. Poderwano polskie lotnictwo

„Uwaga, w nocy z 2 na 3 września 2025 r. Federacja Rosyjska kolejny raz wykonuje uderzenia na obiekty znajdujące sie na terytorium Ukrainy” – od takich słów zaczyna się wpis na X, który pojawił się w środę, kilka minut po godzinie 4.

Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało, że uruchomione zostały niezbędne procedury w celu zapewnienia bezpieczeństwa Polsce i jej przestrzeni powietrznej.

„W naszej przestrzeni intensywnie operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości” – dodano.

Komunikat Dowództwa Operacyjnego. Działania prewencyjne w celu zabezpieczenia przestrzeni powietrznej

Armia podkreśliła, że podejmowane działania mają charakter prewencyjny. Ich celem są „zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochrona obywateli”.

Dowództwo Operacyjne RSZ zapewniło o monitorowaniu bieżącej sytuacji oraz pozostawaniu sił w pełnej gotowości.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Czym jest i kiedy powstało?

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) to jednostka organizacyjna wojska za pomocą której swoje zadania wykonuje Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych odpowiedzialny za dowodzenie Siłami Zbrojnymi.

Dowództwo Operacyjne powstało 22 października 2003 i osiągnęło pełną gotowość do wykonywania zadań 30 czerwca 2005. Od razu lipca 2005 dowodzi siłami biorącymi udział w operacjach wspierania pokoju oraz stabilizujących na świecie.

