Von der Leyen przekazała sensacyjne wieści. Tak nazwała Putina

Von der Leyen udzieliła wywiadu dziennikowi „Financial Times”. Rozmowa z szefową KE opublikowana została w niedzielę (31 sierpnia).

Przewodnicząca organu wykonawcze przekazała nowe wieści odnośnie możliwego wysłania wojsk na terytorium kraju sąsiadującego z Polską.

Donald Trump o wszystkim wie

Szefowa KE w rozmowie z dziennikarzami „FT” ujawniła, że Unia Europejska ma już szczegółowy plan w sprawie ewentualnego posłania żołnierzy na tereny Ukrainy. Wskazała też, że prace ws. gwarancji bezpieczeństwa nabierają słusznego tempa.

Von der Leyen poinformowała, że o wszystkim wie również przywódca Stanów Zjednoczonych. Trump zapewnił, że UE może liczyć na wsparcie Ameryki w kontekście zaangażowania zachodu w sprawy Ukrainy (po zakończeniu wojny).

Mocne słowa szefowej KE o prezydencie Putinie

Wspomniała też o przywódcy Rosji – Władimirze Putinie. Nazwała go „drapieżnikiem” i powiedziała, że – w przeciwieństwie do prezydenta USA – Moskwa nie bierze udziału w negocjacjach.

Przewodnicząca organu wykonawczego UE przekazała ponadto, że KE zastanawia się obecnie nad wsparciem finansowym armii Kijowa.

