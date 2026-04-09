Jak ewakuować miliony obywateli w przypadku wojny? 10 państw, w tym Polska, opracowuje plan

Państwa z dostępem do Morza Bałtyckiego i Północnego zamierzają pogłębić swoje relacje. To wszystko na wypadek wojny.

Konflikt zbrojny, który wybuchł ponad cztery lata temu na Ukrainie (zapoczątkowany przez Rosję), pokazał, że warto dmuchać na zimne. Do myślenia daje także sytuacja na Bliskim Wschodzie – w regionie Zatoki Perskiej. Choć to daleko stąd, to jednak zaangażowany jest w nią największy sojusznik NATO (Traktat Północnoatlantycki) – Stany Zjednoczone.

Jak podaje tygodnik „Focus”, rząd Szwecji chce, by państwa wspólnie uregulowały kwestie „przepływu osób przez granice podczas kryzysu” – co miało miejsce, gdy m.in. rozpoczęła się inwazja na Kijów na polecenie Moskwy. Wówczas ukraińskie ziemie zaczęli masowo opuszczać obywatele zaatakowanego kraju (w Polsce żyje dziś ok. miliona uchodźców wojennych).

Z ustaleń zagranicznego magazynu wynika, że w lutym przedstawiciele 10 państw, podczas wirtualnego spotkania, podpisały dokument, który traktuje o planach sposobu organizacji transportu, kontroli granicznych czy powstawania ośrodków recepcyjnych w sytuacji wybuchu konfliktu zbrojnego – podaje RMF24. Szczególna uwaga poświęcona zostać ma dzieciom, seniorom i osobom niepełnosprawnym.

Polacy przygotowywani na kryzys

Polski rząd na poważnie bierze zagrożenie, jakie stanowi dla naszego kraju nasz sąsiad – Rosja. Powstał m.in. „Poradnik bezpieczeństwa”, który rozsyłany jest do gospodarstw domowych na terenie całego kraju (trafić ma do 17 mln domów).

Został on przygotowany przez ministerstwo obrony narodowej, resort spraw wewnętrznych i administracji, a także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (podległe premierowi Donaldowi Tuskowi).

W broszurze znajdziemy informacje m.in. na temat tego, jak dbać o siebie i bliskich, jak przygotować dom na nieprzewidziane wydarzenia, a także jak wspierać innych i działać odpowiedzialnie.

Czytaj też:

Wrze po decyzji MEN, rodzice wyręczają dzieci. „Uczy się, że można oszukiwać”Czytaj też:

Tak zarabia się na egzaminach na prawo jazdy. W grę wchodzą grube miliony