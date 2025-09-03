Awaryjne lądowanie śmigłowca na Kujawach. Chodzi o wojskową maszynę

Maszyna wielozadaniowa Mi-2 lądowała awaryjnie w rejonie Złotnik Kujawskich – ustaliła redakcja Interii. Do zdarzenia doszło we wtorek (2 września) wieczorem.

Przedstawiciel 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych przekazał portalowi, że piloci, którzy znajdowali się na pokładzie, nie odnieśli obrażeń w związku z incydentem.

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że miało to związek ze szkoleniem. Kapitan Iwona Kloskowska – rzeczniczka prasowa pierwszej brygady – poinformowała, że „był to lot przy użyciu noktowizji” (czyli przy użyciu osprzętu, który umożliwia widzenie w półmroku). Takie ćwiczenia odbywają się niemal codziennie.

W trakcie lotu doszło do incydentu – piloci mieli „poczuć szarpnięcie”, więc podjęli decyzję o awaryjnym lądowaniu. Doszło do niego „na pasie pola” – relacjonuje kpt. Klosowska. Jak wskazała, w okolicy nie było budynków, a droga asfaltowa oddalona była od tego miejsca o około 200 metrów.

