Incydent podczas targów w Kielcach. Poszkodowani to goście z Izraela

W Kielcach trwa Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Są to trzecie co do wielkości targi branży obronnej w Europie. W tegorocznej edycji bierze udział ponad 800 firm z 35 różnych krajów. Jeszcze przed rozpoczęciem targów pojawiły się kontrowersje, ponieważ na liście gości znalazło się dziesięciu wystawców z Izraela. Wśród nich m.in. Elbit Systems, Rafael Advanced Defense Systems oraz Israel Aerospace Industries, a więc trzy główne firmy zbrojeniowe z Izraela.

- Polska w obecnej sytuacji politycznej, związanej z rozbudową swojego bezpieczeństwa i koniecznością zakupu sprzętu, który również jest z Izraela, a będzie bronił polskich granic, nie może łatwo wygumkować jakiejkolwiek firmy – tłumaczył wicepremier Krzysztof Gawkowski.

Dr Andrzej Mochoń, prezes Targi Kielce tłumaczył w rozmowie z Gazetą Wyborczą, że chciałby, że polska armia była wyposażona jak najlepiej, a firmy izraelskie reprezentują poziom światowy. Podkreślał, że polskie władze nie zerwały na razie stosunków dyplomatycznych z Izraelem, dlatego udział w targach jest możliwy.

Szef Targi Kielce przyznawał, że bierze pod uwagę, że podczas MSPO może dojść do protestów. – - Bierzemy to pod uwagę i myślę, że biorą to pod uwagę również wszystkie służby odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo wewnętrzne – wyjaśnił.

Protesty faktycznie miały miejsce. W trakcie drugiego dnia targów doszło do incydentu. Stoiska izraelskich firm zostały oblane cieczą o czerwonym kolorze i nieprzyjemnym zapachu. W tym samym czasie dwoje aktywistów rozwinęło transparent wyrażający poparcie dla Palestyny, wykrzykiwali również propalestyńskie hasła.

Urszula Kołodziejczyk z biura prasowego Targi Kielce potwierdziła, że doszło do incydentu. Na miejsce zostały wezwane służby, w tym również Straż Pożarna. Aktywiści zostali zatrzymani przez ochronę.

