Ciało przy granicy polsko-ukraińskiej. Wiadomo, kim był mężczyzna

W środę 3 września ukraińskie media podały informację o odnalezieniu ciała mężczyzny na terenie jednego z tamtejszych oddziałów straży granicznej. Makabrycznego odkrycia dokonano niedaleko polskiej granicy, na posterunku granicznym we wsi Równe.

Ciało przy granicy Polski z Ukrainą. To funkcjonariusz

Według portalu RCB-Ukraina, zwłoki należały do ukraińskiego strażnika granicznego. Informację tę potwierdził później rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Andrij Demczenko. „Na miejsce wezwano lekarzy i organy ścigania. Obecnie trwają czynności dochodzeniowe” – dodawał w krótkim komunikacie.

Demczenko potwierdził także fakt odnalezienia broni palnej przy zwłokach pogranicznika. Jak zaznaczono, była to standardowa broń na wyposażeniu tej służby. Śledztwo w sprawie śmierci mundurowego wszczął już wołyński oddział graniczny.

Ukraińskie media podają, że zmarły miał 36 lat. Był to starszy sierżant, asystent szefa Wydziału Logistyki Oddziału Granicznego w Łucku.

Wstępne ustalenia mówią o możliwym wypadku z bronią. Funkcjonariusz straży granicznej miał się postrzelić w skroń. Media zza naszej wschodniej granicy sprawę przedstawiają nieco inaczej. Ukraińska telewizja Avers określa zdarzenie jako prawdopodobne samobójstwo.

