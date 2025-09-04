„Niedyskrecje do słuchania”. Marek Sawicki: Tusk ma zniszczony wizerunek i już tego nie zmieni

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

Oto fragment odcinka:

Komisja Europejska podpisała w tym tygodniu umowę o wolnym handlu z krajami Mercosur – Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Marek Sawicki jest zdania, że nasi rolnicy będą musieli konkurować z żywnością z innych regionów świata.

– Przez 7 lat, gdy byłem ministrem rolnictwa, to w sprawie tej umowy nie zrobiono kroku naprzód. Negocjacje były zablokowane. Ruszyły za rządów PiS-u i jakoś nie było aktywności kolejnych ministrów Prawa i Sprawiedliwości, żeby te negocjacje wstrzymać albo zbudować mniejszość blokującą – mówi Sawicki.

Według polityka PSL w tej sprawie transport morski wygrał z rolnictwem. – Do Ameryki Południowej eksportowane były produkty z Unii Europejskiej, przede wszystkim samochody, elektronika, chemia, a z powrotem kontenery wracały puste, więc Ameryka, mając doskonałe warunki do uprawy i produkcji żywności, postanowiła dogadać się z Unią Europejską na rzecz eksportu tej żywności z Ameryki Południowej.

Tylko że Unia Europejska – tak wrażliwa na punkcie klimatu, ochrony środowiska, ocieplenia –zapomina, że w Ameryce Południowej rocznie wycina się około 10 milionów hektarów lasów, co wpływa na klimat. To jest powierzchnia równa powierzchni wszystkich lasów w Polsce.

Eksploatacja tak pozyskanych gruntów nie trwa dłużej niż 20 lat. Potem praktycznie stają się pustynią. I tu jakoś refleksu obrońcom klimatu zabrakło, żeby powiedzieć nie – mówi Marek Sawicki. I dodaje: – To jest umowa niesprawiedliwa, nieuczciwa, bo rolnictwo zostało złożone w ofierze przemysłowi motoryzacyjnemu, chemicznemu, elektronicznemu i transportowi morskiemu.