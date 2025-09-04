Doszło do „naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej”. Pilna konferencja dowódców wojskowych

W czwartek gen. Kukuła opowiedział o incydencie, do którego doszło zeszłej nocy (z 3 na 4 września). Była to m.in. reakcja na medialne doniesienia o możliwym „naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej”. Potwierdził, że rzeczywiście doszło do takiego zdarzenia – i to dwukrotnie.

Obyło się bez żadnych konsekwencji, bo – jak zaznaczył szef SGWP – wszystko odbyło się „pod pełną kontrolą” wojska. Na konferencji prasowej w Warszawie obecny był też minister obrony narodowej – Władysław Kosiniak-Kamysz.

Naruszenie przestrzeni powietrznej nad Polską. Gen. Kukuła przypomniał o eksplozji w Osinach

Przedstawiciel wojska na konferencji nawiązał do eksplozji w Osinach (na Lubelszczyźnie). Przypomnijmy – pewnej sierpniowej nocy we wspomnianej miejscowości rozległ się huk. Zawiadomiono miejscową policję, która natychmiast pojechała do wskazanej lokalizacji i znalazła tam metalowe i plastikowe elementy nieznanego obiektu. Uszkodzeniu uległ wtedy jeden z budynków gospodarczych (doszło do pęknięcia okien i uszkodzenia drzwi).

Gen. Kukuła stwierdził, że z tego incydentu wojsko „wyciągnęło dobre wnioski”. By „bronić niebo”, wezwano „znaczne, dodatkowe środki” w polskich siłach zbrojnych. Chodzi tu m.in. o wielozadaniowy samolot F-35, który został użyty podczas operacji.

Drony „nie wyrządziły żadnych szkód”

Szef sztabu generalnego podziękował też „holenderskiemu odpowiednikowi”, w tym „pilotom – za ich „wkład w obronę polskiego nieba” w nocy ze środy na czwartek. Serwis wiadomosci.gazeta.pl przypomina, że od września holenderskie myśliwce angażują się w pomoc w ochronie przestrzeni powietrznej nad Polską.

Przedstawiciel SGWP poinformował też 4 września, że „drony opuściły teren Polski”. – Nie wyrządziły żadnych szkód – zaznaczył. Więcej informacji dotyczących operacji nie jest jawnych.

