Nie żyje znana dziennikarka. Jej głos znał każdy Polak

W piątek 5 września Radio 357 przekazało smutne wieści. „Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła Katarzyna Stoparczyk, dziennikarka radiowa i telewizyjna, autorka książek, reżyserka spektakli teatralnych” – czytamy w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

W „swoich programach w niezwykły sposób potrafiła rozmawiać z dziećmi, a dorosłym przypominała o ich dziecięcej wrażliwości. W Radiu 357 miała grono przyjaciół, współpracowników i znajomych” – dodano.

facebook

Podkarpacie. Tragiczny wypadek na S19

Jak się okazuje, dziennikarka zginęła w wyniku wypadku, do którego doszło tuż przed godziną 15 na drodze ekspresowej S19 w Jeżowem na Podkarpaciu. Z informacji lokalnych służb wynika, że na drodze w kierunku Rzeszowa doszło tam do zderzenia dwóch samochodów.

– Siła uderzenia była tak silna, że śmierć poniosły dwie osoby, kobieta i mężczyzna, oboje w wieku około 45 lat. Są jeszcze trzy inne poszkodowane osoby. Jedna z nich została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a druga karetką. Trzecia osoba przechodzi badania na miejscu – tłumaczył Ireneusz Szewczyk, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nisku.

Katarzyna Stoparczyk nie żyje. Kim była dziennikarka?

Katarzyna Stoparczyk była od wielu lat związana z radiową Trójką. W przeszłości prowadziła m.in. kultową audycję „Dzieci wiedzą lepiej”. Była także gospodynią kilku innych programów m.in. „Myślidziecka 3/5/7”, „Klub Trójki” oraz „Zagadkowa Niedziela”. Była też autorką cyklu „116 111”, którego tytuł nawiązywał do numeru telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży.

W ostatnich latach była związana z Radiem 357. W przeszłości widzowie TVP2 mogli oglądać dziennikarkę w roli współprowadzącej program Duże Dzieci, gdzie występowała u boku Wojciecha Manna. Była również utorką książek i reżyserką spektakli teatralnych.

W piątek w Stalowej Woli brała udział w wydarzeniu STALOVE FESTIVAL i PLANETA STALOVA. W sobotę 6 września miała się pojawić na Kongresie Kobiet w Katowicach.

Czytaj też:

Kulisy pracy kaskadera. „W piątek zadziałało, w sobotę dachowaliśmy”Czytaj też:

Polka zaatakowana przez nożownika. Na pomoc ruszył włoski piłkarz