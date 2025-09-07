Ulewy i burze uderzają w Polskę. Alert RCB dla tysięcy mieszkańców

„Uwaga! Dziś (07.09) prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb” – brzmi treść wiadomości rozesłanej do odbiorców przebywających na zagrożonym obszarze.

Komunikat objął:

województwo mazowieckie – powiaty: ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, sokołowski, węgrowski, wołomiński, wyszkowski;

województwo warmińsko-mazurskie – powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, mrągowski, olecki, piski, węgorzewski;

województwo podlaskie – powiaty: grajewski, kolneński, Łomża, łomżyński, zambrowski.

Pogoda pełna kontrastów. Nadchodzi więcej opadów

Od piątku strażacy wyjeżdżali już 480 razy do zdarzeń związanych z gwałtowną pogodą. Najwięcej interwencji miało miejsce na Mazowszu – tam odnotowano 138 akcji. W Krakowie w krótkim czasie spadło 31 milimetrów deszczu, a od początku września aż 45 milimetrów, co stanowi 70 procent miesięcznej normy. Z drugiej strony, północ kraju wciąż pozostaje miejscem, gdzie nie spadła jeszcze ani kropla deszczu.

Synoptycy Onetu zapowiadają, że w kolejnych godzinach deszcz będzie stopniowo ustępował, koncentrując się na wschodzie i północy Polski. Jednak prognozy Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych wskazują, że przyszły tydzień przyniesie większą ilość i częstsze opady niż zwykle. Dla przyrody to dobra informacja – obfity deszcz może bowiem poprawić dramatycznie niski poziom wód w rzekach. Opadom towarzyszyć będą wysokie temperatury, miejscami nawet przekraczające 25 stopni Celsjusza.

Czym jest alert RCB?

Alert RCB to system SMS-owych powiadomień ostrzegających przed sytuacjami, które mogą realnie zagrozić życiu lub zdrowiu. Wiadomości trafiają automatycznie do telefonów osób znajdujących się na obszarze objętym zagrożeniem – niezależnie od operatora sieci. Komunikaty są wysyłane jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy istnieje realne ryzyko niebezpieczeństwa.

