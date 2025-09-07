Wieczorem wystarczą oczy i lornetki. „Jedno z najważniejszych zjawisk roku”

W niedzielę wieczorem 7 września będzie można obserwować całkowite zaćmienie Księżyca. To moment, w którym księżyc przybiera czerwonawy kolor. Nie trzeba mieć teleskopu, by podziwiać to zjawisko, choć nie będzie tak spektakularne jak w ciemną noc.

„Zanim księżyc u nas wzejdzie, to już będzie prawie cały schowany w cieniu. W Olsztynie powinien wychodzić ok. 19:10. Górna część już będzie zaćmiona. Nim powędruje wyżej, to będzie siedział w cieniu. Zjawisko wygląda pięknie, gdy dzieje się ciemną nocą” – mówił w TVP Info astronom Andrzej Pilski..

Całkowite zaćmienie księżyca. O której godzinie?

Księżycowy spektakl potrwa około godziny, od 19:30 (dokładny moment zależy od miejsca, w którym będziemy go obserwować) aż do 20:53. W Warszawie najlepszy moment na obserwację nastąpi około 20:12, gdy zaćmienie osiągnie swoje maksimum.

Centrum Nauki Kopernik informuje, żena początku księżyc wyda się rudawy i lekko „nadgryziony”. Z czasem będzie coraz bardziej tracił blask i czerwieniał. „Nawet w fazie całkowitej zaćmienia jednak część światła słonecznego, przechodzącego przez ziemską atmosferę, trafia na powierzchnię Srebrnego Globu, nie stracimy więc go zupełnie z oczu” – czytamy w poście zapowiadającym wspólną obserwację.

Warszawiacy i turyści mogą dołączyć do niej górce, w terenie zielonym przy Planetarium (w godz. 19-22). W Gdańsku na Górze Gradowej odbędą się w tym czasie organizowane przez Hevelianum warsztaty z astrofotografii. Warto sprawdzić, czy nasze miasto organizuje wspólne obserwacje.

Jak często zdarza się to zjawisko?

Zaćmienia Księżyca zdarzają się maksymalnie trzy razy w roku, ale nie zawsze mamy szansę je obserwować. W marcu tego roku doszło do całkowitego zaćmienia, lecz warunki w Polsce nie sprzyjały obserwacji. Tym razem będzie inaczej.

„Krwawy księżyc” najlepiej obserwować na otwartych przestrzeniach jak pola, łąki, plaże nad jeziorami czy nadmorskie wybrzeże. W miastach można wybrać się w okolice parków lub punktów widokowych, tak by wzrok sięgał poza linie zabudowy.

Kolejna szansa na obserwację całkowitego zaćmienia księżyca nadejdzie za trzy lata. Podczas zaćmienia Ziemia przesłania Słońce i rzuca cień na Księżyc. Mimo to część światła dociera do jego powierzchni – przechodząc przez atmosferę naszej planety. Właśnie wtedy działa efekt zwany rozproszeniem Rayleigha, który sprawia, że Księżyc przybiera krwistą barwę.

Czytaj też:

Niezwykłe wydarzenie na europejskiej wyspie. Są już rezerwacje na 2026 rokCzytaj też:

Koźli Księżyc rozświetli polskie niebo. Czeka nas niecodzienne zjawisko