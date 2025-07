Koźli Księżyc rozświetli polskie niebo. Czeka nas niecodzienne zjawisko

Dokładny moment pełni nastąpi dziś o 22:37 czasu polskiego. To wtedy tarcza Księżyca będzie najpełniejsza i najjaśniej widoczna – idealna pora na obserwację, o ile pogoda dopisze i nie zasłonią jej chmury.

Skąd wzięła się nazwa "Koźli Księżyc"?

Tradycyjna nazwa lipcowej pełni wywodzi się prawdopodobnie z rdzennych kultur Ameryki Północnej. W tym czasie młodym samcom jeleni zaczyna rosnąć nowe poroże – stąd odniesienie do "kozłów".

W Europie natomiast używano nazw takich jak Księżyc Sienny (od żniw i sianokosów) czy Burzowy Księżyc, związany z częstymi burzami letnimi.

Symbolika pełni w astrologii. Serce kontra obowiązki

Tegoroczna lipcowa pełnia przypada w znaku Koziorożca, który w astrologii symbolizuje dążenie do sukcesu, samodyscyplinę i odpowiedzialność. Z kolei Księżyc odnosi się do naszych emocji, potrzeb i poczucia bezpieczeństwa. To może być moment wewnętrznego konfliktu – między tym, czego pragniemy, a tym, czego wymaga od nas rzeczywistość.

Pełnia to dla wielu osób to idealny czas na refleksję, doprecyzowanie celów zawodowych, uporządkowanie planów czy pracę nad emocjonalnym balansem. Osoby duchowo zaangażowane mogą skorzystać z tej fazy na medytację i skupienie się na sobie i swoich potrzebach.

Z naukowego punktu widzenia to po prostu kolejna pełnia w kalendarzu księżycowym. Ale dla pasjonatów astrologii i duchowości – moment energetycznego przesilenia, który warto wykorzystać. Czysta tarcza Księżyca będzie tej nocy wyjątkowo widowiskowa – nie tylko dla romantyków, ale i obserwatorów z teleskopami.

Kiedy następne pełnie Księżyca w 2025 roku?

• 9 sierpnia – Pełnia Jesiotra

• 7 września – Pełnia Żniwiarzy + całkowite zaćmienie Księżyca

• 7 października – Pełnia Myśliwych (Superksiężyc)

• 5 listopada – Pełnia Bobrów (Superksiężyc)

• 4 grudnia – Zimny Księżyc (Superksiężyc)

Najbardziej widowiskowe będzie wrześniowe zaćmienie – Księżyc może wtedy przybrać krwawą barwę. Superksiężyce z kolei będą większe i jaśniejsze, ponieważ znajdą się najbliżej Ziemi. Nie zapominajmy też o Nocy Perseidów z 12 na 13 sierpnia – to będzie spektakl spadających gwiazd, którego nie wolno przegapić!

