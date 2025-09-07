Ewakuacja w Rembertowie. Ciąg dalszy po eksplozji na poligonie

Żandarmeria Wojskowa przekazała, że ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców podjęto decyzję o ewakuacji budynków w okolicy ul. Zawiszaków.

W sobotę wbrew wyraźnym zakazom dwie osoby cywilne weszły na teren poligonu. W wyniku detonacji ładunku wybuchowego mężczyźni zostali ranni.

Według informacji Polsat News jeden z nich ma 50 lat, a drugi jest w wieku ok. 30 lat. Mają liczne rany szarpane.

Wkrótce więcej informacji