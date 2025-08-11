Miała „umieścić” w paczce „bombę kumulacyjną”. ABW: Ukraince grozi 8 lat więzienia

„Śledztwo prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach zakończyło się skierowaniem do sądu aktu oskarżenia przeciwko Ukraince, której zarzucono popełnienie przestępstwa współudziału w sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji” – przekazał w poniedziałek na X rzecznik prasowy Tomasza Siemoniaka.

Dobrzyński podał, powołując się na ustalenia ABW, że w połowie ubiegłego roku obywatelka Ukrainy „uczestniczyła w nadaniu paczki przewożonej przez firmę kurierską, w której umieściła materiały wybuchowe”. „Konstrukcja ta stanowiła tzw. bombę kumulacyjną” – wskazał.

Nowe informacje z prokuratury. Akt oskarżenia ws. Ukrainki. Wraca sprawa z 2024 r. Współpracowała z Rosjanami?

Jak dowiadujemy się z oficjalnej strony ABW, akt oskarżenia został skierowany do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim (województwo łódzkie). Kobieta została oskarżona o to, że w paczce dla kuriera miała umieścić „materiały wybuchowe w postaci nitroglikolu”. Znajdować miały się w niej ponadto „ukryte wojskowe zapalniki elektryczne, urządzenie inicjujące, termos metalowy z wkładką kumulacyjną oraz sproszkowane aluminium”.

ABW przekazała, że groźna „przesyłka została ujawniona i zabezpieczona w pomieszczeniach wielkopowierzchniowych magazynów jednej z firm kurierskich” na terenie Ziemi Łódzkiej. Obywatelka obcego państwa miała nie działać sama, ale wspólnie z trzema innymi osobami – obywatelem Ukrainy i dwoma Rosjanami.

Za popełnione przestępstwo grozi jej surowa kara – do ośmiu lat pozbawienia wolności. „Śledztwo wobec pozostałych sprawców nadal jest w toku, przy czym w stosunku do dwóch z nich zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania” – informuje zespół prasowy ABW.

twitterCzytaj też:

Karol Nawrocki wrócił na ring! Prezydent wystąpił w szczególnej roliCzytaj też:

Skandaliczne sceny podczas koncertu na Narodowym. Policja zatrzymała 109 osób