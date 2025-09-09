Nadciąga „zima stulecia”? Meteorolodzy nie mają złudzeń. Krótkotrwały „atak”

Wrzesień zaskakuje aurą. Na termometrach wciąż utrzymują się wysokie wartości, a już jutro w centrum i na wschodzie kraju mogą zbliżyć się do 30 stopni Celsjusza. Od czwartku temperatura zacznie trochę spadać, ale wciąż będzie jej daleko do takiej, która wpisuje się w jesienną aurę.

Jaka będzie zima 2025? Najnowsze prognozy zaskakują

Według Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF) w listopadzie śniegu będzie zdecydowanie mniej niż zwykle. W Karpatach może spaść nawet 1,5-2 razy mniej białego puchu niż wynosi wieloletnia średnia. Również w grudniu warunki nie zmienią się na takie, które zadowalałyby miłośników zimowego szaleństwa. W Polsce śnieg pojawi się głównie w górach oraz na północy kraju, na nizinach jego opady będą niewielkie i będą występować sporadycznie.

Zgodnie z najnowszymi analizami, Polska w sezonie zimowym 2025/2026 znajdzie się pod wpływem rozległego wiru polarnego. Jak podaje rmf24.pl, to zjawisko „sprzyja stabilizacji pogody i ogranicza napływ ekstremalnie zimnych mas powietrza z północy”, a w praktyce oznacza, że nie grozi nam „zima stulecia”.

Amerykański model CFS zakłada, że meteorologiczna zima w Polsce przebiegnie w łagodny sposób. Średnie temperatury mają być wyższe od normy o ok. 1,5 stopnia Celsjusza. Ze względu na to, że temperatura będzie utrzymywała się powyżej zera, nawet jeśli sporadycznie wystąpią opady śniegu, pokrywa białego puchu nie będzie utrzymywała się długo.

Krótkotrwały „atak” zimy. Wtedy pojawią się śnieżyce

Jednym z charakterystycznych zjawisk podczas zbliżającej się zimy mają być potężne wichury. I chociaż całościowy obraz tej pory roku jawi się jako łagodny, z długoterminowych prognoz wynika, że przez ok. tydzień nad Polskę mogą napłynąć arktyczne masy powietrza, którym będą towarzyszyć śnieżyce. Trzeba jednak pamiętać, że prognozy te mają charakter wstępny i będą aktualizowane na bieżąco.

