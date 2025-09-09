Miliony strat rolników. Obwiniają dystrybutora nasion

Prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej poinformował o problemach okolicznych rolników. Mirosław Fucia w rozmowie z Radiem Kielce przekazał, że od lipca do kierowanej przez niego izby zgłaszają się rolnicy w poszukiwaniu pomocy.

Milionowe straty rolników. Wyrosło im coś innego niż się spodziewali

Rolnicy z powiatu kazimierskiego, pińczowskiego i jędrzejowskiego zostali poszkodowani w wyniku błędnego oznaczenia nasion. Na ich polach zamiast pietruszki korzeniowej wyrosła naciowa – straty oszacowano na miliony złotych.

– Po weryfikacji i rozmowach doszedłem do wniosku, że trzeba producentom pomóc, ale wcześniej musimy poznać skalę problemu. Poprosiłem wójtów i burmistrzów z całego województwa świętokrzyskiego, aby zrobili rozeznanie w swoich gminach, czy tacy rolnicy się zgłaszają. Dowiedzieliśmy się, że zgłosiło się aż 137 osób – w rozmowie z Radiem Kielce powiedział Mirosław Fucia.

Dla redakcji sprawę skomentował jeden z poszkodowanych rolników – Marcin Matyjas z gminy Michałów. Pietruszkę uprawia na 6 hektarach.

– Wszystko wyglądało prawidłowo. Na początku czerwca zadzwonił do mnie znajomy rolnik, że coś dziwnego dzieje się z tą odmianą i są podejrzenia, że może to być pietruszka naciowa, a nie korzeniowa. Skontaktowałem się z polskim dystrybutorem tych nasion. Dyrektor tej firmy wysłał komunikat z informacją, że odmiana Aston w obecnej fazie rozwojowej może tak wyglądać. Trochę mnie to uspokoiło – opowiedział Marcin Matyjas. Dwa tygodnie później rolnik był jednak pewien, że musiało dojść do jakiejś pomyłki. Swoje straty oszacował na ponad 200 tys. zł.

– Na fakturze widnieje nazwa pietruszki korzeniowej. Opakowanie również jest tak opisane, ale po otwarciu nikt nie jest w stanie stwierdzić jaka to odmiana. Polski dystrybutor, który dostarczył nam nasiona, zadeklarował, że zwróci nam koszty zakupionych nasion. To jednak „śmieszne pieniądze”. Trzeba doliczyć koszty uprawy czy nawożenia – wyjaśnił Marcin Matyjas.

Nasiona pietruszki naciowej zamiast korzeniowej. Poszukiwania winnego

O komentarz Radio Kielce poprosiło dystrybutora nasion, firmę PNOS. Dariusz Kacprzak (dyrektor ds. sprzedaży nasion profesjonalnych) pomyłką obarczył czeskiego dostawcę.

– Wyłączną firmą, która zapakowała te odmiany i wysłała je do nas była czeska firma Moravoseeds. Dlatego też wystąpiliśmy do strony czeskiej o komentarz do tej sprawy i jak najszybsze działanie, abyśmy i my, i rolnicy ponieśli jak najmniejsze straty – powiedział. Dodał, że PNOS jest w kontakcie z poszkodowanymi w wyniku pomyłki rolnikami. Czeski dostawca nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi.

– Wysłaliśmy rolnikom umowę i jednocześnie informacje, że chcemy w imieniu ich i własnym wystąpić z pozwem sądowym w kierunku czeskiej firmy. Jeżeli nie ma żadnej odpowiedzi z ich strony to chcemy ich przymusić do tego, aby zajęli się tym tematem – podsumował Dariusz Kacprzak.

Szacuje się, że w wyniku błędnie oznaczonych nasion 200 hektarów zostało obsianych nie taką pietruszką, jaką chcieli rolnicy. Straty z każdego hektara mogą sięgnąć 50 tys. zł.

Czytaj też:

Rolnicy biją na alarm. Mercosur może zrujnować polski eksportCzytaj też:

Co z 14. emeryturą dla rolników? Ważny komunikat