Wysyp grzybów blisko Warszawy. Ujawniono najlepsze miejscówki

Przełom lata i jesieni to czas największego wysypu grzybów w polskich lasach. Raport Warszawski przygotował zestawienie miejsc, do których można się wybrać na grzybobranie w okolicach stolicy. Dla początkujących grzybiarzy najlepszym wyborem będą lasy w Starej Miłosnej i Międzylesiu, gdzie można trafić na podgrzybki, maślaki, czy kurki. Serwis warszawa.naszemiasto.pl wskazuje tutaj też Zielony Ług znajdujący się w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

Gdzie na grzyby w okolicach Warszawy? Oto zestawienie najlepszych miejsc

W okolicach Otwocka, Celestynowa (Chrosna) i Garwolina oprócz podgrzybków, maślaków i kurek można dodatkowo trafić na borowiki. Wielbiciele borowików i koźlarzy muszą z kolei się udać do lasów wokół Ciechanowa. Las w Wólce Radzymińskiej jest natomiast bogaty w podgrzybki, koźlarze i maślaki, a Rajszew i Wieliszew w maślaki, kurki i borowiki. W lasach Mostówki pod Wołominem i blisko Zielonki prym wiodą tymczasem borowiki, podgrzybki, maślaki i kurki.

W Pomiechówku trafić można za to na koźlarze i kurki, a w lasach w rejonie Klembowa i Jabłonny maślaki, koźlarze oraz opieńki. Jako popularne miejsce dla grzybiarzy wskazane są także lasy położone w pobliżu miasta Białobrzegi, gdzie można znaleźć m.in. borowiki, podgrzybki, maślaki i kurki. Innym ulubionym miejscem dla grzybiarzy z okolic Warszawy są lasy wokół gminy Wilga. W gminie Krasnosielc najczęściej można zebrać podgrzybki, borowiki i maślaki.

Tu nie zbieraj grzybów. Możesz dostać wysoki mandat

W lasach otaczających Puszczę Kampinoską prym wiodą z kolei borowiki, kurki, czy podgrzybki. Należy jednak pamiętać, że zbieranie grzybów w Kampinoskim Parku Narodowym jest zabronione. Można za to dostać mandat w wysokości do 500 złotych. Grzybów nie można również zbierać w Lesie Kabackim, rezerwacie przyrody Las Bielański, czy położonym w pobliżu Bemowa rezerwacie Łosiowe Błota.

Portal sadyodrody.pl jako miejscówki na zabieranie grzybów wskazał z kolei takie lokalizacje jak Puszcza Stromecka, Lasy Chojnowskie, Lasy Chotomowskie, Puszcza Biała, Puszcza Bolimowska, Lasy Drewnickie, Lasy Nieporęckie i Las Młochowski. Puszcza Kozienicka to z kolei kierunek dla tych, którzy szukają jasnych prawdziwków, ciemnych i złocistych podgrzybków, borowików i kurek.

Czytaj też:

Wysyp grzybów w polskich lasach. Wtedy najlepiej iść do lasu po deszczuCzytaj też:

„Białe grzyby na łące” wyrokiem śmierci. Kobieta nie żyje